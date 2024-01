1. Bundesliga: Dortmund gewinnt gegen Bochum

Zum Abschluss des 19. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Dortmund gegen Bochum mit 3:1 gewonnen.

Niclas Füllkrug erzielte alle drei Dortmunder Treffer, in der 6. und 91. Minute per Elfmeter, in der 72. regulär, und sein Teamkollege Nico Schlotterbeck besorgte noch über ein Eigentor in der 45. Minute einen Anschlusstreffer für die Gäste. Der war durchaus verdient, denn der BVB investierte nach dem ersten Führungstreffer über lange Zeit nur noch wenig und Bochum versuchte es tapfer immer wieder. Im zweiten Durchgang ging den Gästen dann aber die Puste aus, der BVB zeigte seine Überlegenheit.

In der Tabelle sichert sich Dortmund damit Platz vier, Bochum bleibt auf Rang 14.

Union gewinnt Kellerduell gegen Darmstadt



In der ersten Bundesliga-Partie des 19. Spieltags hat Union Berlin das Kellerduell gegen Darmstadt 98 mit 1:0 gewonnen. Benedict Hollerbach vollendete in der 62. Minute einen Konter für die Gastgeber, nachdem beide Teams über weite Strecken jedem Risiko aus dem Weg zu gehen schienen.

In der Tabelle bleibt Union damit auf Rang 15 und gewinnt Union deutlichen Abstand auf die Abstiegsplätze, satte fünf Zähler sind es nun auf Relegationsplatz 16, wo der 1. FC Köln sitzt. Darmstadt bleibt auf dem letzten Rang 18, allerdings punktgleich mit Mainz 05, die auf der 17 sind.

Leverkusen und Gladbach trennen sich ohne Tore



In der Samstagabendpartie des 19. Spieltags der Fußball-Bundesliga haben sich Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach torlos getrennt. Bayer startete mit viel Tempo und Dominanz in die Begegnung, Gladbach hielt ambitioniert dagegen und verteidigte kompakt. Insgesamt gab es wenige Chancen auf beiden Seiten, die dann nicht konsequent zu Ende gespielt wurden. Leverkusen behauptet die Tabellenführung, lässt jedoch zwei Punkte liegen. Am nächsten Samstag fährt Leverkusen nach Darmstadt, Gladbach tritt bei den Bayern an.

Quelle: dts Nachrichtenagentur