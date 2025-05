Völler lobt Tah als "besten Innenverteidiger der Bundesliga"

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat Nationalmannschafts-Verteidiger Jonathan Tah geadelt. "Jona war vorher schon top, aber jetzt ist er Weltklasse und der beste Innenverteidiger in der Bundesliga", sagte er dem "Spiegel". Als einen der Gründe für dessen Leistungssprung nannte Völler den scheidenden Trainer der Leverkusener: "Xabi Alonso hat ihn noch einmal auf ein neues Level gebracht, wie er nach vorne verteidigt, den Ball mitnimmt, hochsteht."

Völler würdigte außerdem, wie konsequent Tah daran gearbeitet habe, sein Talent zu entfalten: "Eine Entwicklung wie bei ihm, fußballerisch und mental, habe ich im Profibereich selten erlebt."



Der FC Bayern hatte zuvor die Verpflichtung Tahs bekannt gegeben. Aufgrund der Ausfälle in der Nationalmannschaft wird der 29-Jährige der Abwehrchef in den Nations-League-Spielen sein. "Er ist bei der Nationalelf nicht mehr wegzudenken, und eigentlich auch nicht bei Bayer 04", sagte Völler weiter. "Jona war dort immer der Abwehrchef, er wird in Leverkusen schwer zu ersetzen sein."



Der 65-Jährige hatte Tah 2015 vom Hamburger SV zu Bayer geholt. Doch auch in seiner Funktion als Geschäftsführer Sport bei den Rheinländern war er nicht immer zufrieden mit Tah: "Früher hat er weniger mutig gespielt, nicht so entschlossen, zu oft den Ball zum Torwart gepasst. Er war schwerfälliger, nicht so spritzig und athletisch wie heute." Tah habe sich mit ungeheurem Willen und ohne Selbstmitleid aus der schwierigen Phase herausgearbeitet.

Quelle: dts Nachrichtenagentur