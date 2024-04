1. Bundesliga: Frankfurt und Bremen trennen sich ohne Sieger

Zu Beginn des 28. Spieltags der Fußball-Bundesliga haben sich Eintracht Frankfurt und Werder Bremen 1:1 unentschieden getrennt.

Beide Mannschaften beendeten das Spiel in einfacher Unterzahl. In einer temporeichen ersten Hälfte konnten die Hausherren zunächst mehr Ballbesitz für sich verbuchen, die Gäste aus der Hansestadt blieben jedoch durchweg konzentriert und lauerten auf Chancen. Nach dem Wiederanpfiff wirkte Bremen spritziger und belohnte sich in der 62. Minute durch einen Treffer von Milos Veljkovic. Die Eintracht ließ sich davon jedoch nicht aus dem Takt bringen und spielte weiter mutig auf. In der 77. Minute traf Tuta per Kopf und glich aus. Am nächsten Samstag fährt Frankfurt nach Stuttgart, Bremen tritt am Sonntag bei Tabellenführer Leverkusen an.

Quelle: dts Nachrichtenagentur