Kirsty Coventry wird erste weibliche IOC-Präsidentin

Kirsty Coventry wird die erste weibliche Präsidentin des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Die Ex-Schwimmerin und bisherige Sportministerin von Simbabwe wurde am Donnerstag von der IOC-Generalversammlung im ersten Wahlgang zur Nachfolgerin von Thomas Bach gewählt.

Die langjährige IOC-Funktionärin setzte sich damit gegen sechs männliche Kandidaten durch, darunter Sebastian Coe, der die Olympischen Spiele 2012 in London verantwortete und derzeit Präsident des Internationalen Leichtathletikverbands ist. Coventry war seit 2023 Mitglied des IOC-Exekutivkomitees und zuvor in der Athleten-Kommission des IOC tätig.



"Das junge Mädchen, das vor vielen Jahren in Simbabwe mit dem Schwimmen begann, hätte sich diesen Moment nie erträumen können", sagte Coventry. "Ich bin besonders stolz darauf, die erste weibliche IOC-Präsidentin zu sein, und auch die erste aus Afrika. Ich hoffe, dass diese Wahl für viele Menschen eine Inspiration sein wird. Gläserne Decken wurden heute durchbrochen, und ich bin mir meiner Verantwortung als Vorbild voll bewusst."



Der Sport habe eine "unübertroffene Kraft, alle zu vereinen, zu inspirieren und Chancen für alle zu schaffen", sagte sie. "Die Zukunft der olympischen Bewegung ist vielversprechend, und ich kann es kaum erwarten, loszulegen."



Bei den Olympischen Spielen 2004 hatte Coventry je eine Gold-, Silber- und Bronze-Medaille gewonnen. 2008 errang sie eine Gold- und drei Silbermedaillen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur