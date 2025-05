Real Madrid verpflichtet Trent Alexander-Arnold

Real Madrid hat sich mit dem FC Liverpool auf die Verpflichtung von Trent Alexander-Arnold geeinigt. Der englische Nationalspieler wird ab dem 1. Juni 2025 bis zum 30. Juni 2031 für den spanischen Klub spielen, wie Real am Freitag mitteilte.

Alexander-Arnold, der seine gesamte bisherige Karriere bei Liverpool verbrachte, gewann mit den Reds insgesamt neun Titel, darunter die Champions League, die Premier League und den FA Cup.



Der 26-jährige Verteidiger ist seit 2018 fester Bestandteil der englischen Nationalmannschaft und nahm an zwei Weltmeisterschaften sowie einer Europameisterschaft teil. Auf individueller Ebene wurde er in die Fifa FIFPro World XI aufgenommen und mehrfach in die Teams der Saison der Uefa Champions League und der Premier League gewählt. Zudem wurde er als bester junger Spieler der Premier League 2019/20 ausgezeichnet.



Alexander-Arnold wird auch für Real Madrid bei der Klub-Weltmeisterschaft antreten, die ab dem 14. Juni in den Vereinigten Staaten stattfindet.

Quelle: dts Nachrichtenagentur