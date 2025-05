SC Freiburg verpflichtet Anthony Jung aus Bremen

Der SC Freiburg hat Innenverteidiger Anthony Jung von Werder Bremen verpflichtet. Das teilte der Bundesligist am Freitag mit. "Tony schließt die Lücke, die Manuel Gulde nach seinem Karriereende hinterlassen hat. Er hat für Werder in der vergangenen Saison einen Großteil der Spiele bestritten und bringt jede Menge Erfahrung mit", sagte Vorstand Jochen Saier. "Tony ist zweikampfstark und mit seinem linken Fuß in mehreren Systemen auf unterschiedlichen Positionen einsetzbar. Er wird uns angesichts der anstehenden Belastungen in mehreren Wettbewerben guttun."

Jung selbst sagte: "Als ich erfahren habe, dass es die Möglichkeit gibt, nach Freiburg zu kommen, wurde ich sehr hellhörig und habe mir das sehr gerne angehört. Die Gespräche waren dann überaus positiv und haben mir die Entscheidung leicht gemacht. Freiburg ist in den letzten Jahren immer wieder den nächsten Schritt gegangen und ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich ein Verein entwickeln kann. Ich bin noch extrem ambitioniert und froh, jetzt hier zu sein." Quelle: dts Nachrichtenagentur