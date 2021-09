2. Bundesliga: Düsseldorf und Regensburg teilen Punkte

Am siebten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf zuhause gegen Jahn Regensburg mit 1:1 unentschieden gespielt.

Die Fortuna ergriff von Beginn an die Initiative, der Tabellenführer bildete aber eine starke Defensive und ließ quasi nichts zu. In der 18. Minute gingen die Süddeutschen stattdessen mit der ersten Chance in Führung, als sie sich mal vorne festsetzten und am Ende Besuschkow vom Strafraumrand ins rechte Eck vollstreckte. In der 32. Minute hätte der Jahn fast nachgelegt, doch Caliskaner köpfte nach Beste-Flanke neben das leere Tor. In der 33. Minute glich der Gastgeber hingegen aus, als Bozenik Hartherz` Flanke zum Kopfballtor veredelte. Damit stand es zur Pause unentschieden. Nach dem Seitenwechsel hatte Bozenik die nächste Möglichkeit, nach Persons Pass setzte der Angreifer seinen Schlenzer aber knapp daneben. In der 75. Minute schien der Gast wieder in Führung zu gehen, Kennedys Treffer nach Ecke zählte aber wegen eines Handspiels doch nicht. Letztlich teilten die beiden Mannschaften gerechterweise die Punkte. Damit bleibt Regensburg vorerst Tabellenführer, Düsseldorf verharrt auf Rang acht.

In den Parallelspielen der 2. Bundesliga verlor Kiel gegen Hannover mit 0:3 und Sandhausen unterlag mit 1:3 gegen Heidenheim.

Quelle: dts Nachrichtenagentur