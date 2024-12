Jamal Musiala hofft auf schnelle Vertragsverlängerung bei Bayern

Nationalspieler Jamal Musiala ist optimistisch, bald einen neuen Vertrag beim FC Bayern zu unterschreiben. "Hoffen wir's", sagt der 21-Jährige der "Süddeutschen Zeitung" dazu, ob die Verhandlungen mit dem Verein nach Weihnachten positiv verlaufen werden. Es sei eine Ehre für ihn, zu hören, dass er in Zukunft ein Gesicht des FC Bayern werden solle.

Musiala lobte den Fußball in der Nationalmannschaft seit der EM und das Zusammenspiel mit Florian Wirtz von Bayer Leverkusen. "Mit ihm bin ich auf dem Platz immer glücklich", sagte er: "Wir haben immer viel Spaß zusammen, kombinieren viel. Wir versuchen, uns gemeinsam über den Platz zu bewegen, können die Positionen tauschen. Meistens versuche ich, in seiner Nähe zu sein."

Er selbst, sagt Musiala, sei 2024 "in allen Bereichen des Spiels gewachsen". Dabei geht es um seine Fitness, seine Muskulatur und seine Positionierung im Strafraum, die unter anderem einige Kopfballtore zur Folge hatte. "Ich frage sehr oft nach Feedback. Von den Trainern, auch von meinen erfahreneren Mitspielern." Zum Beispiel habe er mit Thomas Müller oft darüber gesprochen, "in die richtige Position zu kommen, damit ich nichts Verrücktes machen muss, um zu treffen" (...) "und jetzt habe ich es so richtig verstanden."

Quelle: dts Nachrichtenagentur