1. Bundesliga: Freiburg-Urgestein Höfler verlängert

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Nicolas "Chicco" Höfler verlängert. Das teilten die Breisgauer am Montag mit.

"Chicco und der Sport-Club - das ist in vielerlei Hinsicht eine außergewöhnliche Verbindung. Mit seiner Erfahrung und seiner extrem professionellen Herangehensweise ist er nach wie vor eine Säule unserer Mannschaft, neben dem Platz übernimmt Chicco Verantwortung im Mannschaftsrat", sagte Freiburg-Sportvorstand Jochen Saier. "Wir freuen uns außerordentlich, dass diese Zusammenarbeit eine Fortsetzung findet."



Nicolas Höfler selbst sagte: "Der SC ist seit fast 20 Jahren nicht nur meine sportliche Heimat - und dennoch geht mein Blick nicht nach hinten, sondern nach vorne. Ich habe noch richtig Lust, hier gemeinsam mit den Jungs was zu bewegen und unsere Ziele zu erreichen. Dafür werde ich alles einbringen und freue mich über die Vertragsverlängerung."



Der Mittelfeldspieler kam als 15-Jähriger vom SC Pfullendorf in die Freiburger Fußballschule und wurde mit der U19 Deutscher Meister und Juniorenpokal-Sieger. In den Spielzeiten 2011/12 und 2012/13 sammelte er auf Leihbasis Zweitliga-Erfahrung beim FC Erzgebirge Aue.



Seit seiner Rückkehr im Sommer 2013 ist der 34-Jährige eine prägende Figur im Freiburger Mittelfeld. Höfler steht mit 351 Profi-Einsätzen auf Platz drei der Rekordspieler-Liste des SC Freiburg, im Ranking der Bundesligaspiele mit 267 Partien gar auf Platz 2.



Über Vertragsinhalte wurde wie gewohnt Stillschweigen vereinbart.

Quelle: dts Nachrichtenagentur