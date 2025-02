2. Bundesliga: Schalke kassiert von Magdeburger Gästen Klatsche

In der 2. Fußball-Bundesliga hat Magdeburg am Samstagabend auf Schalke 5:2 gewonnen. Magdeburgs Martijn Kaars erzielte vier von fünf Treffern in der 29., (45.+2), 56. und 74. Minute, zwischendurch traf auch Philipp Hercher in der 65. Minute.

Für Schalke traf Adrian Gantenbein in der 69. Minute, der eingewechselte Janik Bachmann legte in der dritten Minute der Nachspielzeit noch einen weiteren "Ehrentreffer" drauf.

Immerhin: Das Schalke-Team wurde nach der Partie von den Fans nicht ausgebuht, umgekehrt zeigte sich das Magdeburger Team nicht gerade euphorisch. Beide Mannschaften sind fokussiert, auch wenn für Schalke die Aufholjagd nun vorerst gestoppt ist.

Königsblau bleibt auf Rang 13. Magdeburg klettert zumindest vorerst auf Rang zwei, könnte aber noch von dem am Sonntag spielenden HSV verdrängt werden.

2. Bundesliga: HSV und Hannover unentschieden

Zum Abschluss des 20. Spieltags der 2. Bundesliga hat der Hamburger SV 2:2 gegen Hannover 96 gespielt und damit den Sprung zurück auf den ersten Platz verpasst.

Die Rothosen konnten am Sonntagnachmittag früh in der 15. Minute durch einen Treffer von Silvan Hefti in Führung gehen. Im Anschluss blieben die Hausherren zunächst auch das bessere Team, konnten aber nicht nachlegen. Hannover kam dagegen zum Ende der ersten Halbzeit immer besser ins Spiel.

Nach dem Seitenwechsel folgten weitere gefährliche Angriffe der Gäste, und in der 53. Minute traf Nicolo Tresoldi schließlich per Abstauber zum Ausgleich. Danach blieb Hannover am Drücker und legte schließlich in der 79. Minute durch den ersten Treffer von Winter-Neuzugang Rabbi Matondo nach. Eine Antwort der Hanseaten ließ aber nicht lange auf sich warten - bereits in der 84. Minute konnte Jean-Luc Dompé per direkt verwandeltem Freistoß ausgleichen. Dabei blieb es am Ende auch.

Nach dem Remis steht Hamburg jetzt mit 35 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz und hat zwei Punkte Rückstand auf den 1. FC Köln. Magdeburg und Kaiserslautern haben auf den Plätzen dahinter genauso viele Punkte auf dem Konto, drei Zähler weniger hat Hannover auf dem sechsten Rang. Für die Hamburger geht es am Freitag in Münster weiter, Hannover ist am kommenden Sonntag gegen Düsseldorf gefordert.

Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: 1. FC Kaiserslautern - Preußen Münster 2:1, SC Paderborn 07 - SpVgg Greuther Fürth 1:2.



Quelle: dts Nachrichtenagentur