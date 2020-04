HSV-Sportchef: Hecking-Verlängerung auch bei Nichtaufstieg denkbar

Der Sportvorstand des Hamburger SV, Jonas Boldt, hält eine Vertragsverlängerung mit Cheftrainer Dieter Hecking auch bei einem Nichtaufstieg für denkbar. "Wir vertrauen uns und sind dabei, gemeinsam etwas aufzubauen, es funktioniert sportlich und menschlich gut", sagte Boldt dem "Kicker".

Natürlich könne er sich vorstellen, die Zusammenarbeit "ligaunabhängig" fortzuführen. Wenn man es am Ende nicht zu einem Aufstieg schaffen sollte, werde man "so offen und ehrlich wie in den zurückliegenden Monaten" eine Entscheidung finden. "Und natürlich ist es einfacher, auch nach einem möglichen Rückschlag in einem Team weiterzuarbeiten, das funktioniert", so der HSV-Sportchef weiter. "Aber ich bin sicher: Gehen wir unseren Weg weiter, werden wir gar nicht über dieses Thema diskutieren müssen", sagte Boldt. Der Vertrag von Hecking würde sich nur im Aufstiegsfall automatisch verlängern.

Quelle: dts Nachrichtenagentur