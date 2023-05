Eishockey-WM: DEB-Auswahl schlägt Dänemark nach wildem Spiel und wirft eine Last ab: "Das tut sehr gut!"

Was für ein Krimi, was für eine Schlussphase! Drei Tore in den letzten 41 Sekunden - aber es ist der 1. Sieg für Deutschland bei der WM in Finnland. Mit 6:4 gewinnt die DEB-Auswahl gegen Dänemark. Die harte Arbeit wird jetzt auch endlich mit Punkten belohnt. Kollektives Aufatmen nach 3 knappen Niederlagen und vor dem Spiel gegen Österreich (Freitag, live ab 18.30 Uhr). "Das tut sehr gut. Die Jungs machen es spannend, sehr spannend. Du führst mit 2 Toren, plötzlich führst du nur noch mit einem Tor. Wir haben nicht so gut ins Spiel gefunden. Ich hatte das Gefühl, wir hatten eine Last zu tragen, als das Spiel begonnen hat", sagt ein erleichterter Bundestrainer Harold Kreis.

Der ergänzt: "An der Bande hat man die Anspannung bis zur letzten Sekunde gespürt, aber auch die Befreiung. Das tut der Mannschaft mental und seelisch sehr gut!" Mo Seider bilanziert: "Wir waren nicht so frustriert, wie vielleicht alle gedacht haben. Wir haben viel Positives rausgezogen. Wir wollten uns hinter den Ergebnissen nicht verstecken." Auch der Kapitän und Torschütze Moritz Müller war zufrieden mit seinen Teamkollegen. "Der Druck war natürlich da und den haben wir auch gespürt. Ich bin stolz, dass die Mannschaft das mental handeln konnte. Wir haben es angesprochen, dass es Phasen geben kann, in denen wir hinten liegen oder nicht gut spielen. Da mussten wir mental stark bleiben."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des WM-Spiels Deutschland gegen Dänemark. Weiter geht es am Freitag mit der Partie Deutschland gegen Österreich ab 18.30 Uhr - live bei MagentaSport mit allen deutschen Partien sowie die K.o.-Runde. Dänemark - Deutschland 4:6 Endlich der lang ersehnte 1. Sieg bei der WM für Deutschland! Dänemark kommt besser ins Spiel, geht früh in Führung. Doch im 2. Drittel dreht Deutschland auf und stellt auf 3:1, muss kurz vor der Pause jedoch noch den Anschlusstreffer hinnehmen. Den Ausgleich kurz vor Schluss kontert Jonas Müller aber direkt zur erneuten Führung. Deutschland springt damit auf Platz 6 in der Gruppe. Die Treffer in der wilden Schlussphase als Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aDJiSjczQUhjRlRDcm5lYWtSNjMzenJBa3MyZUxHTHhKSStta2JDLzkyZz0= Harold Kreis, Bundestrainer: "Das tut sehr gut. Die Jungs machen es spannend, sehr spannend. Du führst mit 2 Toren, plötzlich führst du nur noch mit einem Tor. Wir haben nicht so gut ins Spiel gefunden. Ich hatte das Gefühl, wir hatten eine Last zu tragen, als das Spiel begonnen hat... Wir haben die Scheibe nicht schnell genug bewegt. Das haben wir dann im 2. Drittel korrigiert... An der Bande hat man die Anspannung bis zur letzten Sekunde gespürt, aber auch die Befreiung. Das tut der Mannschaft mental und seelisch sehr gut... Das Glück muss man sich erarbeiten und wir haben viel mehr Scheiben zum Tor gebracht." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NDdUSklqK29CLzZzaEtBVTlCNnVlWjN5QWtsUmdpZVYxZkpFdkN5YUtqbz0= Moritz Seider, Deutschland: "Die Jungs haben sich aufgeopfert. Wir haben sehr, sehr stark angefangen. Besonders im 2. Drittel haben wir überragend gespielt. Danach waren wir vielleicht zu passiv, aber die Erleichterung ist viel größer als gleich wieder in die Analyse zu gehen... Wir waren nicht so frustriert, wie vielleicht alle gedacht haben. Wir haben viel Positives rausgezogen. Wir wollten uns hinter den Ergebnissen nicht verstecken." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bkJzOFdkSWFCQld6bHc4QzY4QnVkUmlrMEtOeUpNREN4Y3JCcFl3R3hOST0= Moritz Müller, Kapitän und Torschütze Deutschland über den Druck: "Wir haben schon versucht, das ein bisschen abzumoderieren. Der Druck war natürlich da und den haben wir auch gespürt. Ich bin stolz, dass die Mannschaft das mental handeln konnte. Wir haben es angesprochen, dass es Phasen geben kann, in denen wir hinten liegen oder nicht gut spielen. Da mussten wir mental stark bleiben. Am Ende mit einem Sieg rauszukommen war sehr wichtig... Das Entscheidende war, dass wir nach dem 1. Drittel den Kopf bewahrt haben... Das war ein ganz wichtiger Sieg für den Kopf. Das sollten wir eine Zeit lang genießen, aber spätestens, wenn wir in den Bus steigen, sollte der Fokus auf Österreich gehen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QUlvejYxS3hIdEJoUFVNeXF3a3dEU0JDUGs4cG9DdWpXTlFPK1FpdjAzTT0= Jonas Müller, Torschütze Deutschland: "Am Anfang haben wir noch ein paar Fehler gemacht. Die haben wir dann aber direkt versucht abzustellen. Pucks vor das Tor, damit wir mal dreckige Tore machen können. Das hat gut funktioniert. Wichtige 3 Punkte... Wir haben in den letzten Spielen immer wieder ein beschissenes Tor bekommen. Da müssen wir durch und uns zurückkämpfen. Das haben wir auch gezeigt." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ay9waVRJRDJmNWJmY1NsNGFxblUyQ0NEUXU1YkdLNXJDV3JuZmNlMzlZRT0= Die Eishockey-WM live bei MagentaSport 21. Mai, ab 14.30 Uhr: Deutschland-Ungarn 23. Mai, ab 10.30 Uhr: Deutschland-Frankreich 25. Mai, ab 14.30 Uhr: Konferenz und Einzelspiele Viertelfinale 27. Mai: Halbfinalspiele 28. Mai: Spiel um Platz drei und Finale Quelle: MagentaSport (ots)