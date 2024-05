Leverkusens OB: Meisterfeier wird "größte Party jemals"

Leverkusens Oberbürgermeister Uwe Richrath (SPD) setzt große Erwartungen in die anstehende Fußball-Meisterfeier in seiner Stadt. "Es wird die größte Party, die es in Leverkusen jemals gab", sagte er dem "Spiegel". Bayer Leverkusen sicherte sich Ende April den Titel in der Fußball-Bundesliga, die Feier mit den Fans soll Ende Mai stattfinden, geschätzte 80.000 Menschen sollen kommen.

Das Rathaus in Leverkusen ist kein historisches Gebäude, es gibt keinen Balkon, auf dem die Fußballspieler die Meisterschale in die Höhe recken könnten. "Wir finden hier eine gute und angemessene Alternative", sagte Richrath. Der Oberbürgermeister plant, den Titel von Bayer Leverkusen für die Stadtentwicklung einzusetzen. "Ich habe nun die Chance, die Stadt über die Werkself zusammenzuholen", sagte er. Den Erfolg der Fußballer wolle man "auch nutzen, um Fachkräfte anzulocken". Durch die Aufmerksamkeit habe Leverkusen als Stadt gewonnen. "Lange waren wir kaum sichtbar. Manche von außerhalb fragten sich, ob hier überhaupt Menschen wohnen. Der Fußball trägt nun dazu bei, dass wir erkennbarer werden als lebenswerter Ort." Quelle: dts Nachrichtenagentur