Ribéry verlängert beim FC Bayern

Franck Ribéry hat am Montag seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim FC Bayern München bis zum 30. Juni 2019 verlängert. Dies teilte der deutsche Rekordmeister mit. "Wir freuen uns sehr, dass uns Franck erhalten bleibt", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach der Vertragsunterzeichnung, "Franck hat in dieser Saison sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League und im DFB-Pokal einmal mehr unter Beweis gestellt, zu welchen herausragenden Leistungen er fähig ist und welch‘ großartige Qualität in ihm steckt. Zudem ist er einer unserer Publikumslieblinge."

Ribéry sagte nach der Vertragsunterschrift: "Ich bin sehr glücklich, ein weiteres Jahr für diesen großen Klub spielen zu dürfen." München sei für seine Familie und ihn längst zur Heimat geworden und daher sei er sehr stolz, "das Trikot des FC Bayern auch in der neuen Saison tragen zu können". Der 35-jährige Franzose spielt seit 2007 für den FC Bayern und wurde in dieser Saison zum achten Mal Deutscher Meister. Quelle: dts Nachrichtenagentur