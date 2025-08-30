Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Offiziell: Nick Woltemade wechselt von Stuttgart nach Newcastle

Freigeschaltet am 30.08.2025 um 12:38 durch Sanjo Babić
Von 1949 bis 1994 verwendetes Wappen des Vereins.

Nun ist es offiziell: Der 23-jährige deutsche Nationalspieler Nick Woltemade wechselt "mit sofortiger Wirkung" vom VfB Stuttgart zu Newcastle United. Das teilten beide Vereine am Samstag mit. Woltemade soll in England das Trikot mit der Nummer 27 tragen.

Der Stürmer ließ sich von seinem neuen Arbeitgeber zitieren mit den Worten: "Ich bin wirklich glücklich, bei diesem großartigen Verein zu sein. Vom ersten Kontakt an hatte ich das Gefühl, dass der Verein mich wirklich will und große Pläne mit mir hat." Und weiter: "Es ist ein großer Schritt in meinem Leben, Deutschland zu verlassen, aber alle haben mich so herzlich aufgenommen, dass ich mich schon wie eine Familie fühle. Nach dem Gespräch mit dem Cheftrainer habe ich das gute Gefühl, dass dies der richtige Ort für mich ist, um mein Bestes zu geben."

Newcastles Cheftrainer Eddie Howe sagte: "Wir freuen uns sehr, dass wir Nick so schnell verpflichten konnten. Er passt genau in unser Profil, das wir für unsere Angriffsoptionen gesucht haben."

Über die Kosten für den Transfer wurde Stillschweigen bewahrt. Laut Medienberichten stand aber zuletzt eine Ablösesumme von bis zu 90 Millionen Euro im Raum. Laut weiterer unbestätigter Berichte wird über ein Gehalt von sieben bis neun Millionen Euro pro Saison spekuliert.

Newcastle United befindet sich mehrheitlich im Besitz eines saudi-arabischen Staatsfonds. In der Saison 2025/26 spielt der Verein in der Premier League sowie in der Uefa Champions League.

Woltemade war im Sommer 2024 ablösefrei vom SV Werder Bremen zum VfB gewechselt. Insgesamt absolvierte er dort 36 Pflichtspiele, in denen ihm 18 Tore und drei Vorlagen gelangen. Der 23-Jährige war in der abgelaufenen Saison 2024/2025 mit fünf Treffern Stuttgarts bester Torschütze im DFB-Pokal und trug maßgeblich dazu bei, dass er gemeinsam mit seinen Teamkollegen den nationalen Pokalwettbewerb gewann. Sein Vertrag in Stuttgart lief eigentlich bis zum 30. Juni 2028.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

