Bei der Fußball-Europameisterschaft hat Dänemark gegen Finnland mit 0:1 verloren.

Die Partie war überschattet von einem Zusammenbruch des dänischen Spielers Christian Eriksen in der 42. Minute. Der fiel ohne ersichtlichen Grund einfach um und wurde scheinbar bewusstlos vom Platz getragen. Einen ihn zugedachten Einwurf in der 42. Minute nahm er nicht an, sondern sackte stattdessen in sich zusammen. Spieler seiner Mannschaft stellten sich um ihn herum, während Sanitäter mit der Behandlung begannen - augenscheinlich mit Wiederbelebungsversuchen. Spieler beider Mannschaften zeigten sich geschockt, an eine Fortsetzung der Partie war zunächst nicht zu denken.

Nach weit über einer Stunde Spielunterbrechnung und nachdem die Nachricht kam, dass Eriksen im Krankenhaus stabilisiert wurde, wurde die Partie auf Wunsch beider Mannschaften fortgesetzt.



Finnlands Joel Pohjanpalo köpfte in der 60. Minute nach einer Flanke von der linken Seite fünf Meter vor dem Tor ein. Dänemark, eigentlich wesentlich stärker, hatte eine knappe Viertelstunde später die Chance zum Ausgleich, aber Finnlands LukᚠHrádecký hielt einen schwach geschossenen Elfer von Pierre-Emile Højbjerg (74. Minute). Die Finnen siegen damit im ersten EM-Spiel ihrer Geschichte.





Quelle: dts Nachrichtenagentur