EuroBasket 2025: "Generell historisch!" Weltmeister bleibt fokussiert: "Minimalziel erreicht" und: "Wir sind nicht fertig"

Deutschland steht erstmals seit 20 Jahren im EM-Finale (Sonntag, ab 19 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport) nach einem 98:86 gegen Finnland. "Wir sind noch nicht fertig Wir können uns kurz freuen und dann Fokus auf Sonntag", stellt Trainer Alan Ibrahimagic nach einem starken deutschen Halbfinal-Auftritt, dem 8. Sieg in diesem Turnier, nüchtern fest.

"Minimal-Ziel erreicht. Wir wollten eine Medaille", erklärt ein "stolzer" Daniel Theis: "Wir waren mit 17,18 vorne - Finnland hat weitergekämpft, sie kamen nochmal auf 6 dran. Aber das zeigt uns, wie stark wir als Team sind, dass wir unseren Stil einfach weiterspielen." Sein Lieblingsgegner am Sonntag: Griechenland mit Coach Vassilis Spanoulis, seinem Klubtrainer beim AS Monaco: "Da muss ich hoffen, dass es die Griechen werden. Und dann hoffentlich mit einem guten Ende für uns. Hoffentlich habe ich dadurch keine Nachteile in der Saison (grinst)."

Tristan da Silva über die das deutsche Selbstverständnis: "Wir hatten einen Game Plan, mit dem wir ziemlich sicher ins Spiel gegangen sind. In so einer Halbfinal-Situation kommt es darauf an, wer am härtesten spielt und wer es am meisten will. Das haben die Jungs aus der Erfahrung vom letzten Jahr mitgenommen."

"Total fokussiert, total diszipliniert", bilanziert MagentaSport-Experte Moritz Wagner.

Experte Per Günther sieht das Abschneiden "generell historisch. Es ist unfassbar. Auch die Reaktionen der Spieler, der Handshake. Alles klar, der Job erledigt, aber es geht uns nicht um Silber, es geht um Gold." Und hebt einen Spieler heraus: "Den Dennis-Schröder Effekt kann man gar nicht groß genug feiern." Der Kapitän war mit 26 Punkten bester Werfer.

Tolle Geste und was fürs Herz: der frisch operierte Jo Voigtmann war dicht beim Team, schon beim Warm-Up, in der Kabine, auf der Bank.

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum Halbfinale Deutschland gegen Finnland

Halbfinale: Deutschland - Finnland 98:86

Weltmeister Deutschland steht im Finale der FIBA EuroBasket 2025 und trifft dort auf den Sieger des Duells zwischen der Türkei und Griechenland. Auch beim 2. Aufeinandertreffen mit Finnland hat das DBB-Team die Nase vorn. Damit steht Deutschland nach 20 Jahren wieder in einem EM-Finale.

Trainer Alan Ibrahimagic denkt direkt nach dem Spiel weiter: "Wir sind nicht fertig. Wir gucken gleich auf Sonntag. Wir können uns kurz freuen und dann Fokus auf Sonntag."

Ibrahimagic über die Schwierigkeiten in den K.o.-Spielen zuvor: "Man muss immer die Spiele einzeln analysieren. Ich glaube nicht, dass die letzten Spiele so schlecht waren. Gegen Portugal haben wir einfach nicht getroffen. Und im letzten Spiel hatten wir einen unglaublich starken Gegner. Die Erwartungen sind vielleicht auch zu hoch gewesen nach der 1. Phase. Ich glaube, dass alle Spiele bisher sehr solide waren."

Daniel Theis über den Finaleinzug: "Unglaublich happy, unglaublich stolz auf die Mannschaft. Wir haben unser Minimalziel erreicht, dass wir im Finale stehen, dass wir eine Medaille sicher haben. Respekt an Finnland. Sie haben das ganze Spiel gekämpft. Wir waren mit 17,18 vorne - Finnland hat weitergekämpft, sie kamen nochmal auf 6 dran. Aber das zeigt uns, wie stark wir als Team sind, dass wir unseren Stil einfach weiterspielen."

Theis macht keinen Hehl daraus, wen er sich im Finale wünscht. Den griechischen Trainer Vassilis Spanoulis kennt er aus Monaco: "Da muss ich hoffen, dass es die Griechen werden. Und dann hoffentlich mit einem guten Ende für uns. Hoffentlich habe ich dadurch keine Nachteile in der Saison (grinst)."

Da Silva zu Wagner: "Kommst du jetzt mal vorbei?"

Lustige Szene im Studio: Tristan da Silva hofft auf die Final-Unterstützung von MagentaSport-Experte Moritz Wagner vor Ort und sagt mit einem Augenzwinkern: "Kommst du jetzt mal vorbei für das Finale? Wie schaut's aus? Komm' doch mal rum - ein wenig Support zeigen."

Wagner entgegnet: "Ich hätte es gern hinbekommen, aber Lettland ist ein bisschen weit weg. Ich schaffe es wegen des Knies nicht. Aber ihr schafft das auch alleine."

Wagner über seinen Teamkollegen da Silva: "Es ist an Wert nicht zu übertreffen, wenn man so einen Spieler hat, der von der Bank kommt. Das merkt man auch. Die Finnen sind total überfordert, wer da kommt - ob es Andi Obst oder Tristan ist. Das kann man nicht verteidigen."

Da Silva erzählt, dass die Halbfinal-Niederlage bei Olympia gegen Frankreich vor dem Partie eine Rolle spielte: "Wir hatten einen Game Plan, mit dem wir ziemlich sicher ins Spiel gegangen sind. In so einer Halbfinal-Situation kommt es darauf an, wer am härtesten spielt und wer es am meisten will. Das haben die Jungs aus der Erfahrung vom letzten Jahr mitgenommen. Das hat man gesehen."

Per Günther über den Finaleinzug: "Generell historisch. Das ist eine Mannschaft, die sich anschickt, nicht nur Basketball-Deutschland historisches, sondern generell im europäischen Basketball Geschichte neu zu schreiben. Ein Weltmeistertitel und einen amtierenden Europameistertitel dazu. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gesehen haben, die Spanier hatten, glaube ich, mal eine Chance. Es ist unfassbar. Auch die Reaktionen der Spieler, der Handshake. Alles klar, der Job erledigt, aber es geht uns nicht um Silber, es geht um Gold. Das ist verrückt zu sehen."

Per Günther über die möglichen Final-Gegner: "Ich habe großen Respekt vor Griechenland. Ich glaube, dass auf dem Papier die Türkei die komplettere Mannschaft ist, aber die Kombination aus vor 20 Jahren, Schicksal und Giannis Antetokounmpo, ist was mich weniger gut schlafen lassen würde als die Türkei."

Moritz Wagner über den Finaleinzug: "Total fokussiert, sehr diszipliniert an beiden Enden. Das ist eine tolle Mannschaft, die im Finale steht, das müssen wir feiern, trotz der Dominanz. Das ist ein Team, das es sich wirklich verdient hat. Dieses Team gehört da hin. Jetzt gehts am Sonntag dieses Spiel zu gewinnen. Das ist das Spiel, auf das sich alle vorbereitet haben. Das merkst du an der Art und Weise wie sie agieren und ganz entspannt aus dem Halbfinale trudeln."

Die EuroBasket 2025 live bei MagentaSport und MagentaTV

Freitag, 12.09.2025

Halbfinale 2 ab 19.30 Uhr: Türkei - Griechenland

Moderation: Jan Lüdeke, Experten Per Günther und Moritz Wagner, Fieldreporterin Stefanie Blochwitz, Kommentar: Michael Körner und Alex Vogel

Sonntag, 14.09.2025

Finale EuroBasket 2025

Ab 19.00 Uhr live: Deutschland - Sieger Türkei/Griechenland

Moderation: Jan Lüdeke, Experte: Per Günther, Experte (aus den USA): Moritz Wagner, Kommentar: Sebastian Ulrich, Co-Kommentar: Steffen Hamann, Field Reporterin: Stefanie Blochwitz

