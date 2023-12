2. Bundesliga: Kiel gewinnt gegen Wiesbaden

Am 15. Spieltag der 2. Bundesliga hat Holstein Kiel gegen den SV Wehen Wiesbaden 3:2 gewonnen.

Damit rückt Kiel auf den zweiten Platz der Tabelle vor, Wiesbaden bleibt hingegen auf Rang acht. Von Beginn an dominierte Kiel das Spiel und machte ordentlich Tempo. Steven Skrzybski verwandelte in der 19. Minute einen Elfmeter, Jann-Fiete Arp erhöhte in der 37. Minute und Finn Porath gelang schließlich in der 58. Minute der dritte Treffer. Wiesbaden wirkte dagegen regelrecht überfordert und kam erst spät wieder auf die Beine: In der 81. Minute und der dritten Minute der Nachspielzeit gelangen Ivan Prtajin zwei Gegentore.

Die weiteren Ergebnisse: 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 0:5; Eintracht Braunschweig - Greuther Fürth 0:1. Am Abend folgt das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Kaiserslautern. In der 1. Bundesliga wurde das Spiel des FC Bayern gegen Union Berlin aufgrund des Schneechaos in München abgesagt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur