2. Bundesliga: Schalke verliert in Nürnberg

Am 2. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC Schalke 04 beim 1. FC Nürnberg mit 1:3 verloren.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff war Königsblau durch Ibrahima Cissé in Führung gegangen (45.+1), verlor aber drei Minuten später und ebenfalls noch vor der Pause Ron Schallenberg durch Gelb-Rot. Den Vorteil konnte Nürnberg knallhart ausnutzen, Lukas Schleimer traf in der 47. zum Ausgleich, Caspar Jander legte in der 56. Minute noch einen drauf. Jander wurde zwar zehn Minuten später selbst mit Gelb-Rot vom Platz gestellt - das Mannschaftsverhältnis war wieder ausgeglichen - Nürnbergs Rafael Lubach, erstmals in der 2. Liga und bei seinem ersten Ballkontakt, konnte in der 77. Minute aber trotzdem noch weiter erhöhen.



In der Tabelle hätte Schalke ein Unentschieden gereicht, um Platz eins zu halten, nun rutschen sie auf Platz fünf, Nürnberg klettert auf Rang sieben.



Außerdem spielten am Samstagnachmittag Fortuna Düsseldorf - Karlsruher SC 0:0 und der SC 07 Elversberg - 1. FC Köln 2:2.

Quelle: dts Nachrichtenagentur