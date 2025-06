Andreas Müller wechselt zum Karlsruher SC

Mittelfeldspieler Andreas Müller verlässt den SV Darmstadt 98 und wechselt zum Karlsruher SC. Das teilten die Lilien am Samstag mit. "Er ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, zum KSC wechseln zu wollen", sagte Sportdirektor Paul Fernie. "Damit wir als Verein wachsen können, muss es auch unser Anspruch sein, die Einnahmeseite zu stärken. Da in diesem Fall die wirtschaftlichen Parameter für uns erfüllt wurden, haben wir einem Verkauf zugestimmt."

Müller stand seit 2021 beim Zweitligisten unter Vertrag und war in der vergangenen Saison einer der Leistungsträger. Insgesamt kam er zu 45 Einsätzen für die Lilien, in denen er zwei Tore erzielte. Quelle: dts Nachrichtenagentur