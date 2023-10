DEL live bei MagentaSport: 5:1 in Köln, München verhagelt Krupps Jubi-Spiel

Kein Sieg zum Jubiläum. Die Kölner Haie verlieren beim 600. DEL-Spiel als Trainer von Uwe Krupp mit 1:5 gegen den EHC Red Bull München. Damit ist die Serie der Haie vorerst gerissen und der EHC meldet sich mit zwei 5:1-Siegen in Folge sauber zurück. Ist der Meister nach Anpassungsproblemen und neuem Trainer Söderholm richtig angekommen in der aktuellen Spielzeit? "Das will ich doch stark hoffen. Wir wollen unser selbstbewusstes Eishockey spielen. Wir dürfen in manchen Momenten nicht zu verspielt spielen, sondern müssen es einfach halten. Ich glaube, den Dreh haben wir jetzt raus", hofft Münchens Dominik Bittner.

Berlin gewinnt mit 5:3 gegen Schwenningen, auch dank eines starken Marcel Noebels, der dreimal trifft. "Wir sind bei einem Heimspiel nicht gut aus der Kabine gekommen. Dann hat man aber die DNA der Eisbären gesehen", analysiert Noebels. Die Düsseldorfer EG verliert gegen Wolfsburg und bleibt Tabellenletzter. Offenbar sorgt das bei der DEG noch nicht für die große Unruhe. "Alles in allem haben die Jungs gut gekämpft und eine gute Leistung gezeigt. Die Jungs sind charakterlich top. Wenn wir so weitermachen, sind wir auf einem guten Weg", bilanziert Trainer Thomas Dolak. So viel Zuversicht wundert ein wenig. Die DEG gastiert am Sonntag (ab 13.45 Uhr live) beim Vierten Bremerhaven, die dank Neuzugang Colt Conrad gerade richtig Lust aufs Tore schießen haben.



Weiter geht es am Samstag mit den Adler Mannheim gegen die Augsburg Panther - live ab 18.45 Uhr. Am Sonntag gibt es dann u.a. Erster Berlin gegen den Zweiten Straubing und München gegen Nürnberg - live ab 13.45 Uhr.

Kölner Haie - EHC Red Bull München 1:5

Kein Sieg zum Jubiläum. Die Haie verlieren vor knapp 17.600 Zuschauern gegen München mit 1:5. Haie-Trainer Uwe Krupp feierte sein 600. DEL-Spiel als Trainer. Geschenkt gab es keine Punkte. Für den EHC der 2. 5:1-Sieg in Serie. Yasin Ehliz erzielt sein 100. Tor. Jetzt könnte der amtierende Meister eine Serie starten.

Dominik Bittner, München: "Das Spiel war sehr umkämpft und das Ergebnis mit dem 5.1 und dem Empty-Net am Ende auch etwas zu hoch. Das waren 2 Mannschaften, die versucht haben, das Spiel einfach zu halten. Am Schluss haben wir eine bisschen bessere Leistung in der Defensive gezeigt. Vorne hat es bei uns vorne geklickt."

Endlich in der Saison angekommen? "Das will ich doch stark hoffen. Wir wollen unser selbstbewusstes Eishockey spielen. Wir dürfen in manchen Momenten nicht zu verspielt spielen, sondern müssen es einfach halten. Ich glaube, den Dreh haben wir jetzt raus."

Alexandre Grenier, Köln: "Wir haben uns im 2. Drittel kurz schwergetan und haben ihnen dann 2 Tore geschenkt. Wir haben es dann nicht geschafft, ein Tor zu machen."

Eisbären Berlin - Schwenninger Wild Wings 5:3

Berlin bleibt weiter an der Tabellenspitze. Die Eisbären holten aus den vergangenen 4 Spielen 3 Siege. Bei den Wild WIngs ist es genau umgekehrt - 3 Niederlagen aus den vergangene 4 Spielen - Platz 7.

Marcel Noebels, dreifacher Torschütze Berlin: "Ich bin ein Teil des Ganzen. Ich habe versucht, mein Bestes zu geben. Wir haben ein paar Verletzungen gehabt. Wir sind ein bisschen enger zusammengerückt. Wir sind aber nicht gut ins 1. Drittel gekommen. Wir haben da zu viele Strafen genommen. Wir sind bei einem Heimspiel nicht gut aus der Kabine gekommen. Dann hat man aber die DNA der Eisbären gesehen."

Alex Trivellato, Schwenningen: "Das ist bitter. Wir haben in Köln und in Berlin 2 gute Auswärtsspiele gemacht. Letztendlich fahren wir nach dem ganzen Roadtrip mit 0 Punkten nach Hause. Das ist einfach bitter wirklich. Wir müssen uns für den Aufwand belohnen."

Düsseldorfer EG - Grizzlys Wolfsburg 1:2

Die Krise in Düsseldorf geht weiter - Letzter. Die DEG gewinnt nur 2 der letzte 10 Spiele.

Thomas Dolak, Trainer Düsseldorf, irritiert etwas mit seinem Optimismus: "Ein Unterschied war, dass wir unsere Überzahl nicht genutzt haben. Am Ende haben wir nochmal eine Überzahl, da müssen wir vielleicht einen reinmachen. Die Jungs habe aber gut gearbeitet. Beim 2. Gegentor gehen wir entgegen, statt zurückzugehen. Dann laufen wir in einen Konter. Das müssen wir schlauer spielen. Alles in allem haben die Jungs gut gekämpft und eine gute Leistung gezeigt. Die Jungs sind charakterlich top. Wenn wir so weitermachen, sind wir auf einem guten Weg."

Matthew White, Torschütze Wolfsburg: "Das Spiel war sehr knapp. Es hätte im 1. und 2. Drittel in beide Richtungen gehen können. Wir sind aber drangeblieben und haben uns an den Matchplan gehalten."

ERC Ingolstadt - Pinguins Bremerhaven 2:3 OT

Vize-Meister Ingolstadt kommt nicht aus dem Tabellenkeller raus, verliert knapp gegen Bremerhaven. Da wirbelt der Neuzugang Colt Conrad mit seinem 4. Treffer im 2. Spiel. Die Fischtowns bleiben damit in der Tabelle ganz oben dran.

Leon Hüttl, Ingolstadt: "Ich finde, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir haben gute Chancen kreiert. Wir haben 60 Minuten gut gespielt. Wir haben uns eigentlich den Sieg verdient, aber keine Ahnung."

Jacob Virtanen, Bremerhaven: "Wir haben sehr gut gekämpft. Wir wissen, dass es hier schwer zu gewinnen ist. Wir haben uns gut vorbereitet und sind sehr glücklich über den Sieg."

Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers 7:4

Straubing gewinnt das Duell der Tigers. Damit ist Straubing auf dem 2. Platz vor dem Duell beim Spitzenreiter Berlin. Nürnberg bleibt auf dem 10. Platz.

Michael Connolly, Torschütze Straubing - sein 100. Treffer für Straubing: "Wir sind einfach drangeblieben. Das Derby gegen Nürnberg ist immer hart. Wir haben uns wichtige 3 Punkte erarbeitet... Die Fans geben mir das Gefühl, dass hier mein zu Hause ist, wo ich für immer bleiben kann."

Quelle: MagentaSport (ots)