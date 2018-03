RB Leipzig hinterfragt neuen Vertrag für Trainer Ralph Hasenhüttl

Seit Monaten wird bei Bundesligist RB Leipzig über die Vertragssituation und Zukunft von Trainer Ralph Hasenhüttl diskutiert. Vereins-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff stellt in SPORT BILD klar, wie es mit dem Österreicher weitergeht.

„Das ist keine Sache von einer Stunde. Da muss man natürlich über sehr viele Details sprechen“, sagt Mintzlaff über eine mögliche Vertragsverlängerung über die aktuelle Laufzeit von 2019 hinaus. „Der Trainer muss sich überlegen, wie seine Zukunft aussieht, ob die Philosophie des Vereins weiterhin zu ihm und seinen Vorstellungen passt, wie wir investieren und in welche Spieler. Und dann müssen wir schauen, ob das deckungsgleich mit unserer Ausrichtung ist.“ Dabei spielt offenbar die wechselhafte Saison eine Rolle. „Wir rechnen Ralph Hasenhüttl die bisherigen Ergebnisse seiner mehr als eineinhalb Jahre bei uns hoch an. Er und sein Team haben die Mannschaft weiterentwickelt und einen richtig guten Job gemacht“, sagt Mintzlaff. „Aber es gab auch Spiele, in denen wir unser Spiel und unsere DNA nicht so auf den Platz gebracht haben. Es ist auch bei uns nicht immer alles rosarot. Und natürlich muss es erlaubt sein, dass wir Dinge immer wieder hinterfragen und einfordern, dass man aus solchen negativen Erfahrungen lernt und sich weiterentwickelt.“

Quelle: SPORT BILD