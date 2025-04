3. Liga komplett live bei MagentaSport: Hansa sieht sich "um den Lohn gebracht": "Was die Fehlentscheidungen angeht, sind wir Tabellenführer"

Hansa Rostock verliert den Anschluss zu den Aufstiegsplätzen! Beim 1:2 in Essen spielten 2 Entscheidungen von Schiedsrichter Martin Speckner eine maßgebliche Rolle: erst kassierte Rossipal nach 28 Minuten einen Platzverweis, in der 81. Minute ein angeblicher Handelfer, den Arslan zum 2:1 verwandelte. Rostocks Trainer Daniel ist verdrossen: "Was die Fehlentscheidungen angeht, sind wir Tabellenführer. Diese Punkte fehlen uns. Wenn ich zwei solche Szenen sehe und sehe, wie die Mannschaft über 90 Minuten arbeitet, dann tut mir das leid. Aber dann ist es auch nicht unsere Schuld. Da wurden wir schon um den Lohn gebracht."

Sandhausen gewinnt auch im 8. Spiel in Folge nicht, verliert 1:3 gegen Verl: Drittletzter und somit eher Abstieg als Aufstieg. Trainer Kenan Kocak stellt später sein Amt "zur Verfügung" - nur 1 Sieg und 2 Unentschieden lautet Kocaks miese Bilanz. Die bisherigen Co-Trainer Diekmeier und Kleppinger übernehmen am Mittwoch beim TSV 1860 München (live ab 18.30 Uhr). Ganz anders Verl, deren Trainer Alexander Ende mit noch unbekanntem Ziel zum Saisonende gehen wird und sogar noch um den Relegationsplatz mitmischt: "Ich habe eine tolle und aufregende Zeit hier erlebt. Und das Aufregendste kann sogar noch kommen. Wir wollen das Maximale rausholen."

In einer wilden 2. Halbzeit holt der FC Ingolstadt beim Borussia Dortmund II zweimal den Rückstand auf - das 3:2 nutzt keinem wirklich. FCI-Trainerin Sabrina Wittmann angesäuert: "Das war phasenweise richtig schlecht von uns. Wir hatten Glück, dass wir nicht mehr Tore kassiert haben." Der FCI muss am Mittwoch zum Spitzenreiter Dresden (live ab 18.30 Uhr).

Rot-Weiß Essen - FC Hansa Rostock 2:1

Kleiner Befreiungsschlag für RWE! Nach den Niederlagen der direkten Konkurrenz verhilft der Heimsieg gegen Hansa Rostock Essen zum Sprung auf Platz 13. Nach zuletzt 3 sieglosen Spielen, kann sich Rot-Weiß auf seine Heimstärke verlassen. 2025 bleibt man vor eigenem Publikum weiter ungeschlagen. Rostock verpasst den Anschluss an die Spitzengruppe. Mit nur 1 Punkt aus den vergangenen 3 Spielen schwinden allmählich die Chancen auf den Aufstieg. RWE spielt am Mittwoch in Cottbus, Hansa in Osnabrück.

Uwe Koschinat, Trainer Rot-Weiß Essen: "Es ist eine Riesen-Erleichterung. Den Spieltag abzuschließen und die ganze Zeit zu schauen, was macht die Konkurrenz, das lässt einen nicht kalt. Die 3 Mannschaften aus dem Osten, die wir bespielen, haben es in sich. Wir hatten natürlich Glück, dass sich der Gegner dezimiert, aber wir haben dann auch die richtigen Schlüsse gezogen. Sicherlich hatten wir ein bisschen Glück mit dem Elfmeter, aber am Ende war das ein super Schritt in die richtige Richtung. Wie wir verteidigt haben, die Leute mitgenommen haben. Jetzt sind wir erstmal ein bisschen weg von unten und haben eine hervorragende Punktestatistik in der Rückrunde. Darauf sollten wir aufbauen."

Ahmet Arslan, Doppelpack für Rot-Weiß Essen: "Für mich geht der Sieg so in Ordnung, weil wir hartnäckig und geduldig waren. Wir spielen ein sehr, sehr gute Rückrunde. Wir haben gesehen, wenn wir nicht an unsere 100 Prozent rankommen, dass wir dann einen Nackenschlag bekommen. Aber wenn wir rankommen, ist es brutal schwer gegen uns. Im Abstiegskampf solche Spiele zu ziehen ist Gold wert."

Daniel Brinkmann, Trainer FC Hansa Rostock, war mit der Leistung des Unparteiischen Speckner überhaupt nicht glücklich: "Wir haben die totale Kontrolle gehabt. [...] Dann kommt dieses Scheinfoul. Mein erster Eindruck war korrekte Rote Karte. Ich haben eben die Fotogalerie von einem Essener Fotographen gesehen. Da sieht man ganz klar, dass der Arm von Safi bei Rossipal im Gesicht ist und er ihn dadurch aus dem Gleichgewicht bringt. Wenn man es richtig beurteilt, dann ist es ein Foul für uns."

Brinkmann zum Handelfmeter, der das 1:2 besiegelte. "Das ist wirklich unglaublich. Die ganze Saison habe ich bis jetzt meinen Mund gehalten. Was die Fehlentscheidungen angeht, sind wir Tabellenführer. Diese Punkte fehlen uns. Wenn ich zwei solche Szenen sehe und sehe, wie die Mannschaft über 90 Minuten arbeitet, dann tut mir das leid. Aber dann ist es auch nicht unsere Schuld. Wenn wir scheiße spielen, dann sage ich das. Da wurden wir schon um den Lohn gebracht. Da fehlen mir echt die Worte. Wir haben keine Zeit, um negative Gedanken zu haben."

Cedrik Harenbrock, FC Hansa Rostock: "Individuelle Fehler, die Rote Karte hat das ganze Spiel von uns kaputt gemacht. Danach kam nicht mehr viel. Wir brauchen Siege, wenn wir noch irgendwie oben dranbleiben wollen. "

Alexander Rang, Vorstand Marketing, Fanbelange & Kommunikation Rot-Weiß Essen, vor der Partie über die als sexistisch verorteten Gesänge der RWE-Fans in Verl. "Wir wollen das auf keinen Fall unter den Tisch kehren. Wir haben längst intern mit der Aufarbeitung begonnen. Rot-Weiß Essen ist ein hochemotionaler Verein, aber wir haben auch Werte und der Ruhrpott steht auch für Offenheit und gegen Diskriminierung. Darum ist es uns ein besonderes Anliegen, dass wir uns bei unserer Schiedsrichterin von letzter Woche entschuldigen wollen."

Teile beider Fan-Lager standen in dieser Saison schon mehrfach für Übergriffe und Verfehlungen, Rang über das Hochsicherheitsspiel gegen Hansa Rostock. "haben im Vorfeld sehr eng mit Hansa Rostock zusammengearbeitet, mit den Einsatzkräften, mit den Einsatzleitern. Gewalt gehört nicht zum Fußball. Dafür wollen wir nicht stehen. Wir wollen die positive Entwicklung, die die 3. Liga nimmt, nicht mit sowas kaputt machen. "

SV Sandhausen - SC Verl 1:3

Verls Berkan Taz macht den Unterschied und Eduard Probst packt als Joker die Klebe aus. 3:1 siegen die Verler in Sandhausen. Verl kann nach 4 Siegen aus den letzten 5 Spielen sogar noch um den Relegationsplatz spielen. Beim SVS verschärft sich die Lage im Abstiegskampf nach dem 8 Sieglos-Spiel mit 7 Niederlagen. Am Sonntagabend gibt Trainer Kenan Kocak seinen Abschied bekannt. Sein letztes Interview als Trainer des SV Sandhausen: "Wir kriegen aus dem Nichts das 1:2. Dann haben wir wieder das Nachdenken angefangen. Zuvor hatten wir klarste Chancen. Wenn ich mir das anschaue, ist das mehr als enttäuschend."

Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dDVtR1ZZaGFSZjFHS01YYy9YZnhMSDlpeU40Y0lXUGpST1dzNCtORGlwRT0=

Alexander Ende, Trainer SC Verl, kennt die Erfolgsformel der Verler: "Wir haben etwas gebraucht und uns in der 2. Halbzeit gesteigert. Wir waren zu langsam im Kopf. Da hat der Saft in unserem Spiel gefehlt. Wir waren nach der Pause wacher und hatten viele Balleroberungen. Der SC Verl war immer ein Verein, der nicht dadurch aufgefallen ist, dass er die Klappe aufgerissen hat. Sondern er arbeitet und bringt das Herz auf den Platz. Diese Truppe hat schon was. Wir haben uns den Platz da oben mit gutem Fußball verdient. Einwechselspieler Eduard Probst hat eine unfassbare Klebe. Ich hatte das Gefühl, dass wir diesen besonderen Moment brauchen."

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TDd5YStzUGpJOURmMTFhZ2pRTnRwNEduc01MOGxSOVdac0ZLOUE0VE9lZz0=

Ende über seinen Abgang im Sommer und die Ziele mit dem SCV bis dahin: "Klarheit ist immer gut. Den Sportlichen Leiter Sebastian Lange und die Mannschaft habe ich unter der Woche informiert. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Ich habe eine tolle und aufregende Zeit hier erlebt. Und das Aufregendste kann sogar noch kommen. Wir wollen das Maximal rausholen. Einstelliger Tabellenplatz ist ein Ziel, Punkterekord des SC Verl in der 3. Liga ist ein Ziel. Und wenn wir das in der Tasche haben, schauen wir, was wir als nächstes Ziel anpeilen können."

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WUlnbTR2cXVsVmoxSVVmTnRiUGNlbHlWblNVc2RuSFBjTWJrWHplR1JZTT0=

Sebastian Lange, Sportlicher Leiter SC Verl, sucht aktuell den nächsten Kandidaten für die "Trainer-Schmiede" SC Verl: "Wir haben eine sehr gute Basis geschaffen im Laufe der Saison. Wir wussten schon ein paar Tage, dass uns Alexander Ende verlässt. Es war eine sehr gute Entscheidung, ihn zu holen. Nun gilt es, dass wir wieder eine gute Entscheidung treffen. Wir haben einen Scouting-Prozess. Es gibt Namen bei denen wir wissen, dass sie zum Verein passen. Nun gilt es herauszufinden, wer verfügbar ist. In diesem Prozess sind wir gerade. Wir wollen wieder jemand eine Chance geben, der den nächsten Schritt geht."

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Y3RBOFB5MHVkZ1FrQzM1T0hpOU41VG5ZVTYzSmpoNmhScGFsR2d4ZGJ0az0=

Borussia Dortmund II - FC Ingolstadt 3:3

Wie schon im Hinspiel (5:3 für Ingolstadt) liefern sich Borussia Dortmund und der FC Ingolstadt einen munteren Schlagabtausch: 2 Standardgegentore verderben dem BVB den 1. Sieg seit dem 15. Februar. So verpassen die Dortmunder ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Den aufstiegsambitionierten Ingolstädtern hilft das Remis wenig.. DEN Hingucker liefert Dortmunds U19-Nationalspieler Kjell Wätjen mit seinem Supersolo Kjell Wätjen zum 1:1, den Lapsus der Tages der BVB-Keeper Marcel Lotka. Er greift beim 3:3 böse daneben.

Sabrina Wittmann, Trainerin FC Ingolstadt, ist nach dem offenen Schlagabtausch mäßig gelaunt: "Das war phasenweise richtig schlecht von uns. Wir wussten um die individuelle Klasse des Gegners, so fällt auch das 1:1 des Gegners. Das war teilweise ein offener Schlagabtausch. Wir hatten Glück, dass wir nicht mehr Tore kassiert haben. Hinten raus hätten wir noch gewinnen können. Wir haben viele Körner gelassen. Nun geht es am Mittwoch gegen Dynamo Dresden."

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aFM4SGY0Z016Vjh0SXhuSmQ0dGtrSzBtZWlFbkQwblhjaURVS29pbTdxcz0=

Pascal Testroet, Torjäger FC Ingolstadt, trifft doppelt gegen den BVB II und sieht den FCI in der Aufstiegs-Verlosung gut im Rennen: "Wie wir mit Rückständen umgehen, finde ich beeindruckend. Wir sind mit drin in der Verlosung um den Aufstieg. Wir haben noch 7 Endspiele. Wenn wir die alle gewinnen, steigen wir auf. An unsere Fans: Kommt nach Dresden! Das wird eine gigantische Stimmung. Wir werden alles Waagschale werfen."

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=enExdGZHSk44eDlhVkJBNUNqNlNobG1CZmI0ZjE3a1o4Q1I1aTBGamNnQT0=

Jan Zimmermann, Trainer Borussia Dortmund II, zieht viel Selbstvertrauen aus dem Remis gegen ein Top5-Team: "Wir haben unsere Abschlussschwäche beendet, sind aber nicht zufrieden. Denn wir hatten einige Chancen mehr. Die 3 Tore müssen für einen Sieg reichen. Wir waren sehr mutig, deswegen ist das alles okay. Wir nehmen viel Selbstvertrauen mit. Julien Duranville und Julian Hettwer beleben unser Spiel. Sie haben uns eine gewisse Leichtfüßigkeit gegeben, die uns geholfen hat."

Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RG5JTlNhK2h2WDVpcGh6M244RUlZUDVPS0tVcmxRY25lcGVVMG9aWHJYcz0=

