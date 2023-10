EuroLeague & EuroCup: FCB startet mit Sieg in die "La Wocha", Freitag in Barcelona

Schöner Auftakt in die "la Wocha" des FC Bayern in der EuroLeague: eine starke 2. Halbzeit, vor allem in der Defensive, sichert dem FC Bayern den 1. Auswärtssieg mit 76:68 bei Vitoria Gasteiz. Dass der FCB eine wichtigere Rolle in dieser EuroLeague-Saison spielen kann, unterstrichen die Münchner mit einem sehr konzentrierten Auftritt im letzten Viertel gegen die am Limit spielenden Basken mit sehr emotionalen Fans. "Wir wissen, wie schwer es ist, hier zu gewinnen. Wir haben mit den gleichen Mitteln dagegengehalten und waren von Anfang an da. Ich bin glücklich, wie alle mit der richtigen Einstellung aufgetreten sind, jede Situation angenommen haben."

Weltmeister Niels Giffey, mit 11 Punkten drittbester Werfer bei den Münchnern: "Wir haben unser hartes Spiel durchgebracht." Der FC Bayern spielt am Freitag in Barcelona (live ab 20.15 Uhr bei MagentaSport) - bislang unbesiegt und vielleicht wird´s eine richtig gute "La Wocha" für den FCB. ALBA Berlin tritt am Mittwoch um 20.15 Uhr in Bologna an - ein Wiedersehen mit Jaleen Smith, der hier kurz erklärt, was ihn nach Italien zog:



Der Deutsche Meister Ulm schafft mit seinen jungen Wilden den 2.EuroCup-Sieg gegen die Litauer aus Panevezeys. "Eine gute Reaktion" auf die herbe Pleite in Gran Canaria habe seine Mannschaft gezeigt, erklärte Coach Anton Gavel.

Nachfolgend die Stimmen und Clips des 3. Spieltag in der EuroLeague und EuroCup. ALBA gastiert am Mittwoch ab 20.15 Uhr in Bologna, Hamburg trifft zu Hause im EuroCup ab 19.15 Uhr auf Paris Basketball auf - die halbe Pariser Mannschaft spielte zuletzt für Bonn. Am Donnerstag läuft ab 19.30 Uhr immer die Konferenz in der EuroLeague. MagentaSport zeigt alle Spiele der EuroLeague und im EuroCup live.

Baskonia Vitoria-Gasteiz - FC Bayern München 68:76

Erster Auswärtssieg in der "la Wocha" eines sehr selbstbewussten FCB - nach dem erfolgreichen Trip ins Baskenland spielen die Münchner am Freitag in Barcelona. Nach dem guten Start der Gastgeber, kam der FCB immer besser ins Spiel - nur 41:42 zur Pause. "Ich habe in der Halbzeit gesagt, dass wir das Spiel gewinnen werden", erklärte ein zufriedener FCB-Trainer Pablo Laso: "Das war über 40 Minuten ein solides Spiel. Es gab 2 wichtige Siegkriterien: Wir sind fokussiert geblieben und wir waren fähig, immer wieder zurückzukommen. In den letzten Minuten haben wir die Defense kontrolliert."

Baskonia trat wie wie gewohnt sehr kämpferisch am Limit und mit lauthalsem Publikum im Rücken auf. Laso findet: "Wir wissen wie schwer es ist, hier zu gewinnen. Wir haben mit den gleichen Mitteln dagegen gehalten und waren von Anfang an da. Ich bin glücklich, wie alle mit der richtigen Einstellung aufgetreten sind, jede Situation angenommen haben."

Weltmeister Niels Giffey kam auf 11 Punkte: "Wir haben gute Wege gefunden, dagegen zu halten. Wir wollten sie in der Abwehr bestrafen, haben die richtigen Abschlüsse gefunden. Wir haben unser hartes Spiel durchgebracht."

EuroCup: ratiopharm Ulm - Lietkabels Panevezeys 99:74

Ulm zeigt im EuroCup eine gute Reaktion nach der Pleite auf Gran Canaria - der 2. Sieg im 3. Spiel. Der Deutsche Meister führt stetig, 71:60 nach dem 3. Viertel. Souveräner Sieg, auch weil die Jungen Spieler wie Maximilian Langenfeld immer besser werden: 14 Punkte warf der 20jährige. "Augen zu und durch" hatte sich Langefeld vorgenommen und er weiß, "dass ich nicht überreiben soll". Was das dargestellte Selbstbewusstsein angeht. "Wir sind ein eingespieltes Team. Jeder ist heiß, das fängt im Training an. Wir haben tolle Teamtrainings mit hoher Intensität, das spiegelt sich dann auch im Spiel."

Anton Gavel, Erfolgstrainer der Ulmer, über seine jungen Wilden und die Teamleistung: "Das war gut. Es ist wichtig für sie, auf diesem Level Erfahrungen sammeln zu können. Aber alle Spieler haben viel gegeben. Das war eine gute Reaktion auf die harte Niederlage auf Gran Canaria. Jetzt haben wir 2:1 Siege."

