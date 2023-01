EuroLeague: Nächste Pleite für ALBA in der Turkish Airlines EuroLeague gegen Valencia: "Müssen an einigen Dingen arbeiten"

Für ALBA Berlin läuft es in der EuroLeague weiterhin nicht gut. Gegen Valencia gab es beim 88:94 die 3. Niederlage in Serie. Vor allem in der Defensive sah Johannes Thiemann Verbesserungspotential: "Die haben 94 Punkte gemacht und das ist zu viel." Aber es hilft ja nichts: "Heute tut es weh. Das nervt, aber morgen muss es abgehakt sein", so Thiemann. Auch Luke Sikma haderte nach dem Spiel: "In der Defensive müssen wir offensichtlich an einigen Dingen arbeiten. Das war nicht unser Abend."

In Spanien konnte sich am Abend Real Madrid mit 91:86 in der Overtime gegen den FC Barcelona durchsetzen, nach dem Madrilenen im letzten Viertel 9 Punkte aufholten. "Am Ende haben wir es durch unsere Seele gewonnen, durch unseren Charakter. Du kannst Spiele gewinnen oder verlieren, aber du kannst niemals deinen Charakter verlieren", schwärmte Madrids Sergio Llull. Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Tages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen kommt es zum nächsten großen Derby in der EuroLeague. Roter Stern Belgrad empfängt den Stadtrivalen Partizan - ab 18.45 Uhr live bei MagentaSport. Außerdem trifft der FC Bayern München auf Virtus Bologna - ab 20.30 Uhr live bei MagentaSport. ALBA Berlin - Valencia Basket 88:94 Die Albatrosse halten lange gut mit, leisten sich aber 5 Minuten vor dem Ende eine kleine Schwächephase und bleiben am Ende ohne Zählbares. Berlins Johannes Thiemann, was am Ende gefehlt hat: "Es ist schwierig, dass so direkt nach dem Spiel zu sagen. Die haben 94 Punkte gemacht und das ist zu viel. Da können wir besser in der Defensive agieren. Wir haben zu viele einfache Körbe und offene Dreier erlaubt. Dann wird das schwer... Das war heute nicht die beste Defensive... Es ist bitter, dass wir das verloren haben. Wir hatten genug Chancen, um es zu gewinnen... Heute tut es weh. Das nervt, aber morgen muss es abgehakt sein." Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=b1RSWDJYdHlRWE5jZUJBWXhUajFvQT09 Berlins Luke Sikma: "Es war ein schweres Spiel. Es hat sich so angefühlt, als ob die kleinen Dinge immer in deren Richtung gegangen sind... In der Defensive müssen wir offensichtlich an einigen Dingen arbeiten. Das war nicht unser Abend." Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=L015TUMyOHpyRVA2clhzSWhKRGFDQT09 Real Madrid - FC Barcelona 91:86 OT Real Madrid rettet sich mit einem 23:14 im letzten Viertel in die Overtime und zwingt dort den Rivalen aus Barcelona in die Knie. Madrids Sergio Llull: "Am Ende haben wir es durch unsere Seele gewonnen, durch unseren Charakter. Du kannst Spiele gewinnen oder verlieren, aber du kannst niemals deinen Charakter verlieren. Im letzten Viertel und in der Overtime haben wir genau das gesagt. Ich möchte mich auch bei den Fans bedanken." Barcelonas Trainer Saras Jasikevicius: "Klassiker. Wenn du ein gutes Team auswärts nicht erledigst, zu Ende spielst, dann wirst du verlieren." Basketball LIVE bei MagentaSport Die Turkish Airlines EuroLeague Freitag, 27.01.2023 Ab 18.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Partizan Belgrad Ab 20.15 Uhr: Olympiakos Piräus - Maccabi Tel Aviv, Baskonia - Anadolu Efes Ab 20.30 Uhr: FC Bayern München - Virtus Bologna Die easyCredit BBL Samstag, 28.01.2023 Ab 17.45 Uhr: Rostock Seawolves - SYNTAINICS MBC, MLP Academics Heidelberg - Würzburg Baskets, ALBA Berlin - HAKRO Merlins Crailsheim Ab 20.15 Uhr: MHP RIESEN Ludwigsburg - EWE Baskets Oldenburg, ratiopharm ulm - Brose Bamberg Sonntag, 29.01.2023 Ab 14.45 Uhr: FC Bayern München - BG Göttingen, FRAPORT Skyliners - Veolia Towers Hamburg, medi bayreuth - Telekom Baskets Bonn Ab 17.45 Uhr: Löwen Braunschweig - NINERS Chemnitz Quelle: MagentaSport (ots)