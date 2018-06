Digitales WM-Orakel rechnet neu - Deutschland und Brasilien im Finale

Fußballfans können sich ab dem 14. Juni entscheiden: Entweder verlassen sie sich wie gewohnt auf ihre Intuition oder sie setzen beim Tippen auf die Prognose eines Algorithmus. Zur WM 2018 lädt Deloitte Fußballbegeisterte zu seinem offiziellen Tippspiel ein.

Das WM-Orakel sagt voraus, dass die Nationalmannschaft ins Finale einzieht, und dort auf Brasilien trifft. Die Brasilianer könnten sich dann für das verlorene Halbfinale in Belo Horizonte vor vier Jahren revanchieren. Weitere hoch gehandelte Favoriten wie Frankreich, England oder Portugal spielen bei der Titelvergabe dagegen wohl keine Rolle. Die Überraschungsmannschaft des Turniers ist das Team aus Kolumbien und kann wie schon 2014 bis ins Viertelfinale vorstoßen.

"Unser Prognosetool trifft Vorhersagen über den Ausgang aller Spiele bis hin zum Weltmeister und kombiniert dabei verschiedene Faktoren wie Mannschaftsbewertungen (ELO-System), historische sowie aktuelle Ergebnisse und den Austragungsort. Über jeden Faktor kann eine Torerwartung errechnet werden. Krake Paul wird sozusagen digital", erklärt Olaf Peter Schleichert, Partner und Leiter des Deloitte Analytics Institute.

Deutschland hat im Finale die Chance, den Titel zu verteidigen Das digitale WM-Orakel sieht das Team von Bundestrainer Joachim Löw im Endspiel: Bis dahin wird die deutsche Mannschaft die Vorrundengruppe dominieren. Voraussichtlich wird die deutsche Mannschaft mit jeweils 2:0 gegen Schweden, Mexiko und Südkorea gewinnen. Ab dem Viertelfinale liegen die Mannschaften vom Leistungspotenzial her nahe zusammen, sodass die Prognose bis zum Finale nur sehr knappe Ergebnisse zwischen den jeweiligen Teams errechnet. Das wahrscheinlichste Ergebnis der jeweiligen Partien ist 2:1.

"Unser digitales WM-Orakel bezieht in den nächsten Tagen und Wochen die Spielergebnisse der Testspiele vorab und der jeweiligen einzelnen Spieltage in seine Prognose mit ein. Es bleibt also spannend. Und natürlich hoffen wir, dass die deutsche Nationalmannschaft erneut den Titel holt. Wir wünschen der Mannschaft viel Erfolg bei der Weltmeisterschaft 2018", fügt Schleichert hinzu.

Die Registrierung für das Tippspiel ist ab 16 Uhr unter www.deloitte-soccer.de möglich. Die Gewinner werden im Anschluss an das Finale ermittelt und können sich über tolle Preise im Wert von 2.500 Euro freuen.

Quelle: Deloitte (ots)