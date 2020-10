Hamilton gewinnt Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hat den Großen Preis der Eifel gewonnen. Zweiter auf dem Nürburgring wurde Max Verstappen (Red Bull). Beim Start hatte sich noch der von der Pole ins Rennen gegangene Valtteri Bottas (Mercedes) vor Hamilton behauptet.

In Runde 13 ging der WM-Führende aber dann an seinem Teamkollegen vorbei. Bottas schied später wegen technischer Probleme aus. Im Anschluss konnte Hamilton das Rennen souverän von vorne anführen. In der Schlussphase rückte das Feld aufgrund einer Safety-Car-Phase noch einmal enger zusammen. Beim Restart blieb Hamilton allerdings vorne. Aus deutscher Sicht lief es für Sebastian Vettel (Ferrari) beim Heimrennen erneut schlecht - er wurde nur Elfter.



Der für den erkrankten Lance Stroll kurzfristig eingesprungene Nico Hülkenberg (Racing Point) machte es besser und fuhr auf dem achten Platz in die Punkte. Den dritten Podiumsplatz nahm in der Eifel Daniel Ricciardo (Renault) ein. Auf den weiteren Rängen folgten Sergio Pérez (Racing Point), Carlos Sainz (McLaren), Pierre Gasly (Alpha Tauri), Charles Leclerc (Ferrari) und Hülkenberg. Romain Grosjean (Haas) holte auf Rang neun zwei Punkte für die WM-Wertung, Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Der Punkt für die schnellste Rennrunde ging an Verstappen. Das nächste Formel-1-Rennen findet in zwei Wochen in Portugal statt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur