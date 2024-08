Vorletzter Olympia-Tag beginnt mit Marathon

Bei den Olympischen Sommerspielen in Paris stehen am Samstag ganze 39 Medaillen-Entscheidungen auf dem Programm.

Los geht es bereits um 8 Uhr mit dem Marathon der Männer, sie starten an der Esplanade des Invalides auf die 42,195 Kilometer lange Strecke. Der Kenianer Eliud Kipchoge will sich dabei das dritte Olympia-Gold hintereinander sichern. Aus deutscher Sicht hat Amanal Petros Medaillenhoffnungen. Weitere Starter aus der Bundesrepublik sind Richard Ringer und Samuel Fitwi Sibhatu.



Nach dem Medaillenregen am Freitag können sich die deutschen Athleten auch am Samstag in mehreren weiteren Wettbewerben Hoffnungen auf Edelmetall machen. Ab 10 Uhr geht es für die Tischtennis-Frauen gegen Südkorea um Bronze. Das Team hatte es trotz zahlreicher Verletzungen vor allem dank starker Leistungen der 18-jährigen Olympia-Debütantin Annett Kaufmann überraschend bis ins Halbfinale geschafft, war da aber an Japan gescheitert.



Etwas enttäuscht waren die deutschen Basketballer nach ihrer Halbfinal-Niederlage gegen Frankreich. Nun hofft die Auswahl von Trainer Gordon Herbert, sich gegen Serbien zumindest die Bronze-Medaille sichern zu können. Das Spiel um Platz 3 findet ab 11 Uhr in Bercy statt.



Medaillenhoffnungen gibt es für Deutschland zudem in den Wettbewerben im Kajak-Einer der Frauen (13 Uhr) und der Männer (13:20 Uhr). Im Wasserspringen vom Zehn-Meter-Turm will sich Timo Barthel für das Finale qualifizieren, welches um 15 Uhr beginnt. Im Modernen Fünfkampf der Männer sind mit Fabian Liebig und Marvin Dogue zwei Deutsche im Finale dabei. Eine garantierte deutsche Medaille gibt es zudem zum Abschluss des Tages ab 22:30 Uhr im Beachvolleyball. Das Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler trifft dann im Finale auf David Ahman und Jonatan Hellvig aus Schweden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur