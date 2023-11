3. Liga: Mannheim im Keller, Fan-Proteste - Präsident Beetz fordert Zusammenhalt: "Mauern einreißen, nicht aufbauen"

Durchatmen in Halle, nach dem 2:1 gegen Viktoria Köln rutscht der HFC aus der Abstiegsregion. "Das ist wahnsinnig wichtig für die Mannschaft. Ich als Trainer kann, machen, tun und sagen, dass wir gut sind. Das bringt alles nicht, wenn du keine Ergebnisse hast. Wir sind gut, wir können jeden Gegner bespielen", bilanziert Halle-Trainer Sreto Ristic. Preußen Münster gewinnt das Aufsteigerduell gegen den SSV Ulm mit 3:2. Dabei führen die Münsterer zwischenzeitlich mit 3:0, müssen dann nochmal zittern.

"Dann ist es zum Ende eben spannend. Und dann kriege ich graue Haare und verliere ein paar Lebensjahre", scherzt Preußen-Trainer Sascha Hildmann mit Blick auf die spannende Schlussphase. Im Kellerduell der Traditionsklubs Mannheim gegen Duisburg gibt es beim 0:0 nur Verlierer. "Die Jungs sind enttäuscht, wie wir auch. Wir wollten das Spiel gewinnen. Wir müssen dann einfach dreckig irgendwie ein Tor machen", hofft Mannheims Trainer Rüdiger Rehm. Duisburg-Trainer Boris Schommers gibt als Vorletzter vor, mit dem 0:0 besser leben zu können. "Für uns war das ein gewonnener Punkt. Den nehmen wir hier sehr gerne mit."

In der Halbzeit bezog Mannheims Präsident Bernd Beetz Stellung zu den Fans, die in der Nacht vor der Geschäftsstelle eine Mauer mit der Aufschrift "Der Kompp muss weg" aufgebaut haben. "Wir müssen Mauern einreißen und nicht aufbauen. Wir müssen alle zusammenstehen. Ich finde die Kritik etwas überzogen. Wir müssen sportlich die richtige Antwort finden.", so der Waldhof-Präsident Beetz zu den Fan-Protesten, die auf den Geschäftsführer Markus Kompp abzielen. Auf die Frage, ob er sich so einen miesen Auftakt habe vorstellen können, sagt Bernd Beetz: "Ganz sicher nicht! Wir haben Gas gegeben und keine Abstriche gemacht."



Nachfolgend die Stimmen und Clips vom Sonntag aus der 3. Liga. Weiter geht es am Freitag mit Tabellenführer Dynamo Dresden gegen Viktoria Köln - live ab 18.30 Uhr bei MagentaSport. Am Samstag gibt es dann ab 13.30 Uhr die Konferenz mit u.a. mit dem 1. FC Saarbrücken gegen den TSV 1860 München - live bei MagentaSport.

Hallescher FC - Viktoria Köln 2:1

Ein 19Jähriger verschafft Halle etwas Entspannung im Tabellenkeller. Julian Eitschberger dreht die Partie gegen Viktoria Köln mit seinem 2:1. Der HFC belohnt sich damit für einen überlegenen Auftritt und feiert den 2. Sieg in Folge. Viktoria Köln verpasst den Anschluss an die Topränge .

Sreto Ristic, Trainer Hallescher FC zum 2:1-Erfolg: "Wir wussten, dass wir viel investieren und laufen müssen. Das haben wir getan und verdient gewonnen. Das ist wahnsinnig wichtig für die Mannschaft. Ich als Trainer kann, machen, tun und sagen, dass wir gut sind. Das bringt alles nicht, wenn du keine Ergebnisse hast. Wir sind gut, wir können jeden Gegner bespielen."

Olaf Janßen, Trainer Viktoria Köln: "Grundsätzlich waren wir klar die schlechtere Mannschaft. Wir haben kaum zwei Bälle gewonnen und zu unsauber gespielt. Nach unserem 1:0 hatten wir die Defensive eigentlich besser im Griff, offensiv aber gar nicht mehr stattgefunden. Bei Halle hatte man gesehen, dass sie das Ding unbedingt ziehen wollen. Ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt, wie wichtig das Spiel für uns ist. Das Spiel wird noch lange in den Köpfen bleiben, da es ein entscheidender Moment war. Wir hatten die Chance, auf den 4. Tabellenplatz zu kommen. Jetzt tut das brutal weh und wir müssen diesen Schmerz mitnehmen. Das war nicht das Gesicht meiner Mannschaft, was ich in den vergangenen Wochen und Monaten gesehen habe, unabhängig von den Ergebnissen."

Julian Eitschberger und Erich Berko, die beiden Torschützen für Halle im Doppel-Interview. Für Eitschberger war es das 1. Profitor: "Das ist immer etwas Besonderes. Dann gleich so ein Tor. Das war sehr schön und ich bin überglücklich."

Berko über seinen missglückten Torjubel mit Teammanager Mario Nickeleit: "Ich dachte, er hat mehr Kraft und kann mich halten... Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm. Er hat mir in den vergangenen Wochen die Stange gehalten und hat versucht, mich auf der Spur zu halten."

Der Link inklusive den Toren und dem Jubel: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eEdMV3dINzVkRWRJQkEwMXdzSFYvL2ltL3FrYzdpYjdIR0dDYnlyaFg0ST0=

Preußen Münster - SSV Ulm 3:2

Im Duell der Aufsteiger wähnt sich Münster nach dem 3:0 schon als sicherer Sieger. Ulm wacht spät auf, kann das Spiel aber nicht mehr komplett drehen. Joel Grondowski wird mit einem Doppelpack und einem Assist zum Matchwinner der Preußen.

Joel Grodowski, Stürmer Preußen Münster und Matchwinner: "Wir haben das Spiel dominiert und die Tore gemacht. Aber nach dem 2:3 dachte ich schon: ach scheiße! Ulm steht ja nicht umsonst oben. Man hat ja gesehen, der Platz war schon grenzwertig. Aber das ist natürlich umso geiler, so ein Spiel dann zu gewinnen."

Sascha Hildmann, Trainer Preußen Münster, zum engen Spielverlauf trotz 3:0-Führung: "Dann ist es zum Ende eben spannend. Und dann kriege ich graue Haare und verliere ein paar Lebensjahre."

Zur Perspektive des Aufsteigers: "Wir sind ruhig und demütig. Wir arbeiten sehr seriös. Das tut uns gut. Die Jungs werden hier sicher nicht überschnappen. Denn dafür besteht gar kein Grund."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YmpmQ1hkTk1uek9Ia3QwUWR1T3h6YlZCWVhxNWhWa2RReWxkU3hsbStKTT0=

Thomas Wörle, Trainer SSV Ulm, über die Lehre aus der Niederlage: "Wir brauchen in einigen Spielen zu viel Anlaufzeit, um reinzukommen. Dann geht es um Dinge wie Robustheit und Zweikämpfe: Wenn du mehr Zweikämpfe gewinnst als verlierst, bist du schon einmal mehr im Spiel drin."

Christian Ortag, Torhüter SSV Ulm: "Es sind diese Kleinigkeiten, die uns in Rückstand. Dann ist es natürlich superschwer bei dem Wind, bei dem Wetter hier. Aber das ist die 3. Liga. Wir brauchen uns trotzdem vor keinem Gegner verstecken."



SV Waldhof Mannheim - MSV Duisburg 0:0

Kein Sieger im Kellerduell. Zu wenig für die Ambitionen der beiden Mannschaften. Mannheim bleibt damit auch im 6. Spiel in Folge sieglos. Duisburg holt nach 2 Niederlagen immerhin einen Punkt, bleibt Vorletzter mit 8 Punkten.

Boris Schommers, Trainer Duisburg: "Für uns war das ein gewonnener Punkt. Den nehmen wir hier sehr gerne mit. Der Mut hat uns nicht verlassen. Auf dem Geläuf war es dann für beide Mannschaften schwer. Tiefer Boden. Das hat man in der 2. Halbzeit gesehen. Das war dann zu wild."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RXZPVk8yOWliKzRPaDMyTkZwUzBLcGtpdmhTZFFvemE4eVlVTDRPWVpGRT0=

Sebastian Mai, Kapitän Duisburg: "Du darfst hier nicht verlieren. Wir haben gezeigt, dass wir nicht verlieren wollten. Wir haben alle zusammen gut verteidigt. Das war die Basis. Jetzt müssen wir uns Schritt für Schritt nach vorne verbessern. Im Endeffekt ist es ein verdienter Punkt, aber wir hätten gerne 3 mitgenommen."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Tm9XWkpzMmJzek0xMjBuQVk0NnFJWmppNFFkU1N3SGhmcjd4VG1oV2laOD0=

Rüdiger Rehm, Trainer Mannheim: "Die Jungs sind enttäuscht, wie wir auch. Wir wollten das Spiel gewinnen. Wir müssen unsere Chancen einfach nutzen. Wir müssen dann einfach dreckig irgendwie ein Tor machen. Insgesamt war es schwierig zu spielen. Ich verstehe die Fans, aber nicht mit den Aussagen (wir wollen euch kämpfen sehen), denn wir haben gekämpft ohne Ende. Wir müssen einfach effektiver nach vorne spielen. Aber die Fans dürfen alles. Die unterstützen uns."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YWlTaG1yREY1eTRnUEJUbXJuVmlaWWh6dFpsUUZhSldrMHRvNmtZWTJ4ND0=

Bentley Baxter Bahn, Kapitän Mannheim: "Wir haben alles reingehauen. Fußballerisch war das ganz schwach auf beiden Seiten. Für den Außenstehenden ist das überhaupt nicht schön. Für uns ist es auch fies. Die Beine sind schwerer, wenn du unten drinstehst. Positiv ist, dass wir nach langer Zeit wieder zu Null gespielt haben."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=S2dYUEdPM3Q3VGozZEVHdVRFMW80L1YrbzQxZVlKSnV2VjBsL0F1b0lxdz0=

Bernd Beetz, Präsident von Waldhof Mannheim über den Zusammenhalt zwischen Mannschaft und die Fans: "Da brauchen wir nicht drum herumreden. Die Unzufriedenheit ist beim gesamten Verein da. Vom Präsidium bis zu den Fans und der Mannschaft. Wir müssen die Situation annehmen und uns da rauskämpfen. Das haben wir uns vorgenommen und werden wir auch umsetzen." Über die von Fans aufgestellt Mauer vor der Geschäftsstelle mit der Aufschrift "Der Kompp muss weg": "Wir müssen Mauern einreißen und nicht aufbauen. Wir müssen alle zusammenstehen. Ich finde die Kritik etwas überzogen. Wir müssen sportlich die richtige Antwort finden. Die müssen wir über die Mannschaft geben."

Hat er so eine schwere Saison erwartet? "Ganz sicher nicht! Wir haben Gas gegeben und keine Abstriche gemacht. Das haben wir nicht erwartet. Wir hatten 4 Saisons, in der der Aufstieg immer an uns vorbeigegangen ist. Der Mantel der 2. Liga war immer da, wir konnten ihn aber nicht festalten. Dass diese Saison so eintritt, damit haben wir nicht gerechnet."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=T2NRbWlSRWJpZFozcjZqVi9lSGI2dGltVUJ1S1ZweWdpZkF4V0dEVlR0MD0=



FC Ingolstadt 04 - Borussia Dortmund II 1:1

Ingolstadt verliert durch ein heftiges Foul von Dortmunds Torwart Marcel Lotka ihren Toptorschützen Jannick Mause. Der musste von den Betreuern vom Platz getragen werden. Der mögliche Verlust von Mause könnte die Ingolstädter stärker treffen als das Unentschieden. Ingolstadt war besonders im 2. Spielabschnitt deutlich besser, konnte jedoch seine Chancen nicht nutzen. Durch die Punkteteilung bleiben beide Mannschaften im Tabellenmittelfeld stehen.

Ingolstadts Trainer Michael Köllner: "Aufgrund der 2. Halbzeit und den Chancenwucher, den wir gehabt haben, müssen wir auf jeden Fall das Spiel klar gewinnen." Nach seiner Einschätzung zu dem Foul an Jannick Mause, bricht Köllner das Interview ab: "Sowas will ich auch nicht sehen. Wenn ich das im Fernsehen anschauen muss und wenn ich dann in der Kabine sehe, wie der da liegt. Naja."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dTZWdHJHekx5dExVTHplUDN6RWtYd3ZPNDFLU1JFNXdkOFNpalI3NFhRND0=

Dortmunds Trainer Jan Zimmermann: "Ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich mit dem Punkt zufrieden bin oder ob ich eigentlich mehr wollte."

Die Fehler seiner Mannschaft liegen in der Abstimmung: "Und dann sieht man halt auch, dass wir gerade in der letzten Reihe im Moment nicht so eingespielt sind aufgrund der Ausfälle, die wir haben. Dass wir den ein oder anderen Abstimmungsfehler haben. Das haben wir heute teuer bezahlt"

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NFAralU0a3p3QVgvQklxdVZ3OEpSalFyYnRRRE5GejEzQzBYZUx3TkZPbz0=

