Formel 1: Red Bull entlässt Teamchef Horner

Red Bull hat Formel-1-Teamchef Christian Horner von seinen Aufgaben entbunden. Das teilte das Team am Mittwoch mit. "Wir möchten Christian Horner für seine außergewöhnliche Arbeit in den letzten 20 Jahren danken", heißt es in einer Erklärung von Red Bull.

"Mit seinem unermüdlichen Engagement, seiner Erfahrung, seinem Fachwissen und seinem innovativen Denken hat er maßgeblich dazu beigetragen, Red Bull Racing als eines der erfolgreichsten und attraktivsten Teams in der Formel 1 zu etablieren."



Der bisherige Teamchef des Schwesterteams Racing Bulls, Laurent Mekies, soll Nachfolger von Horner werden. Bei Red Bull hatte es zuletzt nach vielen erfolgreichen Jahren immer weniger sportliche Erfolge gegeben. Der amtierende Weltmeister Max Verstappen kann zwar immer noch regelmäßig um die Spitze mitfahren, aber wechselnde Fahrer im zweiten Cockpit hatten große Probleme mit dem Auto.

Quelle: dts Nachrichtenagentur