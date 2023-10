3. Liga komplett live bei MagentaSport: SSV Ulm - Dynamo Dresden 2:3

Dresden gewinnt das Topspiel gegen Ulm mit 3:2, erobert damit die Tabellenführung zurück. Einen großen Anteil hatte dabei Dresden-Verteidiger Claudio Kammerknecht mit einem Doppelpack, überhaupt fielen die Dynamo-Tore nach 3 Standards. "Ich hatte irgendwie einen Magnet bei mir. Die Bälle sind immer zu mir geflogen.", sagt Kammerknecht, der einräumt, dass Dresden die Standards immer wieder trainiere. Für das Topspiel besonders. Trainer Markus Anfang fand die Leistung "sehr ordentlich". Ulms Coach Thomas Wörle zollt Dynamo Respekt: "Wir haben das Spiel - auch in der Summe - verdient verloren.

Es ist ärgerlich, dass wir dem Gegner relativ einfach Tore gegeben haben." Wörle gab sich sehr geerdet: "Wir wissen, wo wir herkommen und akzeptieren die Niederlage." Den Favoriten Dresden geärgert, ist auch schon was. Der TSV 1860 München schmeißt wieder mal Punkte weg, Münster, seit 6 Partien unbesiegt, sichert sich spät das 1:1. Die Löwen warten damit seit 3 Spielen auf einen Sieg, stehen auf Platz 14 - schwierig, dies als Erfolg zu bewerten. "Das Resultat ist schade. Wir hätten die 3 Punkt eher verdient als Münster", findet Sechzig-Trainer Maurizio Jacobacci. "Ich bin glücklich, dass Simon Scherder seinen Schädel hingehalten hat", freut sich Preußen-Trainer Sascha Hildmann, der mit seinen Preußen nun in Dresden antritt (Samstag, ab 13.30 Uhr in der Konferenz live).



Nachfolgend die Zusammenfassung und Clips vom Top-Spiel der 3. Liga am Sonntag

Preußen Münster - TSV 1860 München 1:1

Große Chancen auf beiden Seiten, aber 1860-Ersatzkeeper David Richter und Münsters

Maximilian Schulze Niehues erwischen beide einen Sahnetag. Joel Zwarts trifft für München das 1. Mal seit Anfang September. In der 87. Minute gleicht Münster aber aus. 1850 tritt auf der Stelle und steht auf Platz 14.

Maurizio Jacobacci, Trainer 1860: "Wenn man so ein Gegentor bekommt, ist das natürlich schade für den ganzen Aufwand, den man betreibt. Wir hatten in der 1. Halbzeit, nachdem Münster eine Doppelchance hatte, eine Doppelchance. Wir machen es dann leider nicht. In der 2. Hälfte haben wir zum Teil auch besser gespielt. Wir haben es zum Schluss nicht verstanden, mehr Geduld mit dem Ball zu haben. So kommt dann Hektik auf. Ich habe der Mannschaft aber gesagt, dass wir mit der Leistung zufrieden sein können. Das Resultat ist schade. Wir hätten die 3 Punkt eher verdient als Münster."

David Richter, München: "Ich bin glücklich, dass wir nicht verloren haben. Ich bin auch glücklich über das Debüt. Am Ende fühlt es sich schon wie eine Niederlage an. Wir haben wirklich gekämpft und haben alles hinten reingeknallt. Schade, dass wir nur einen Punkt mitnehmen. 3 wären schöner gewesen."

Sascha Hildmann, Trainer Münster, auf die Frage, was es jetzt für ein Getränk gibt: "Es gibt immer eine pfälzische Schorle, Kamillentee trinke ich nur, wenn ich krank bin... Ich sehe das Unentschieden mehr als verdient. Wir hatten in der 1. Halbzeit die größeren Chancen. 1860 hatte auch eine gute Chance. Wir hätten aber mindestens 2 Tore schießen können. Dann sehen wir in einem Umschaltmoment schlecht aus und kassieren das Tor. Die Mannschaft hat aber eine super Moral. Es war schwierig hinten raus. Ich bin glücklich, dass Simon Scherder seinen Schädel hingehalten hat. Das 1:1 nehmen wir an."

Simon Scherder, Torschütze Münster: "Ich freue mich, dass ich am Ende das Glück hatte, dass mir der Ball auf die Birne fällt. Wir gehen mit dem Punkt nach Hause... Ich bin hier durch Höhen und Tiefen gegangen, auch durch Verletzungen. Ich weiß, dass es sich immer lohnt zu kämpfen. Man wird früher oder später immer belohnt. Das war im Spiel hier genauso."

SSV Ulm - Dynamo Dresden 2:3

1:0, 1:2, 2:2, 2:3 - Ulm verpasst die "Sensation" im Spitzenspiel nur knapp. Dresden erobert damit die Tabellenführung zurück. Auch, weil Verteidiger Claudio Kammerknecht mit einem Doppelpack seine Offensiv-Qualitäten unter Beweis stellt. Dresden ist damit seit 3 Spielen ungeschlagen. Ulm bleibt trotzdem oben dran, steht mit 20 Punkten hinter Regensburg auf dem 3. Platz.

Markus Anfang, Trainer Dresden: "Das war ein schweres Spiel. Der Wind hat auch kräftig mitgespielt. Wenn du in der 1. Halbzeit einen langen Ball gespielt hast, musstest du direkt auf den 2. Ball gehen. Die Jungs haben das aber gut angenommen. Es freut mich auch, dass wir bei den Standard-Situationen, wo wir die ganze Saison drüber gesprochen haben, das Quäntchen auf unserer Seite hatten, auch wenn wir ein Eigentor gemacht haben. Das war wichtig für uns. Die Leistung war insgesamt sehr ordentlich."

Claudio Kammerknecht, Doppelpacker Dresden: "Ich hatte irgendwie einen Magnet bei mir. Die Bälle sind immer zu mir geflogen. Ich bin froh, dass ich meiner Mannschaft damit helfen konnte... Wir haben die Standards so einstudiert. Dass der Ball dann genau zu mir springt, ist natürlich auch Glück... Da gibt uns einen extremem Push. Ulm spielt einen super Fußball. Dann mussten wir auch mal eklig spielen. Das Spiel haben wir dann auch so über die Zeit gebracht und haben gekämpft."

Thomas Wörle, Trainer Ulm, beschwerte sich nach Abpfiff beim Schiedsrichter und erklärte: "Es ging um ein paar Kleinigkeiten, die dann schon in der Summe was ausmachen. Da haben wir uns in der Bewertung benachteiligt gefühlt. Sonst will ich mich aber nicht mit dem Thema Schiedsrichter aufhalten. Wir haben das Spiel - auch in der Summe - verdient verloren. Es ist ärgerlich, dass wir dem Gegner relativ einfach Tore gegeben haben. Das waren 3 Standardsituationen, die wir nicht gut verteidigt haben. Wenn wir uns da besser anstellen, wird das Spiel nochmal spannend. Dresden hat dann verdient gewonnen... Wir wissen, wo wir herkommen und akzeptieren die Niederlage."

Lucas Röser, Torschütze Ulm, ehemals Dresden: "Wenn wir zu Hause 3 Standardtore kassieren, ist es schwer ein Spiel zu gewinnen... Als Sportler und Stürmer ist es immer schön, wenn man ein Tor schießt. Ich hatte ein paar Spiele ohne Treffer, daher kommen die Emotionen erstmal hoch. Aber ich liebe Dynamo Dresden, absoluter Respekt für den Verein."

Ulms Kapitän Johannes Reichert fehlte gegen Dresden aufgrund einer Gelbsperre. Seine Mannschaft unterstütze er auf dem Fanblock, stieg sogar auf den Zaun und stimmte die Fans mit einem Megafon an. Zur Halbzeit war er bereits etwas heißer beim Gespräch mit MagentaSport: "Ich will den Fans etwas zurückgeben für die unfassbare Unterstützung. Ich bin dann auf den Zaun und 1,2 Minuten später ist dann das 1. Tor gefallen. Wir sind alle durchgedreht. Das war ein unfassbarer Moment... Im 1. Moment ist für mich eine kleine Welt zusammengebrochen, als ich realisiert habe, dass ich nicht auf dem Platz stehen kann. Ich habe das aber schnell abgehakt. Wer mich kennt, der weiß, dass ich hier so connected bin mit dem Verein, der Mannschaft und den Fans. Ich bin trotzdem hier und darf das erleben und zusammen mit den Fans die gleiche Leidenschaft, die in mir brennt zu teilen. Wir mussten so lange auf solche Spiele warten... Als das Tor gefallen ist, musst ich mich umdrehen. Dann hatte ich Gänsehaut, die habe ich jetzt immer noch. Das ist brutal."

Das Donaustadion schrie zwischenzeitlich "Spitzenreiter" "Wir leben gerade einen Traum. Jeder, der was anderes sagt, der spinnt. Wir waren tot. Toter als tot. Jetzt spielen wir vor ausverkauftem Haus, gehen in Führung und sind Spitzenreiter. Das ist ein Traum für uns und wird einer bleiben."

Die Löwen schmeißen wieder mal Punkte weg, weil sie in den letzten Minuten wenig konstruktiv spielen und darauf vertrauen, dass Kapitän Verlaat alles wegräumt.

