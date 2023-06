Die Relegation zur 3. Liga: Haching gewinnt Relegations-Hinspiel, weil Cottbus "nicht die Eier hatte"

Spannung bis zur letzten Minute! Die SpVgg Unterhaching gewinnt das Hinspiel in der Relegation zur 3. Liga knapp mit 2:1 bei Energie Cottbus und steht jetzt mit einem Bein in der 3. Liga. "Ein Stück weit zu billig", ärgerte sich Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz über die "dummen Gegentore". Auch sein Schützling, Jonas Hildebrandt wurde deutlich: "Wir haben nicht die Eier auf den Platz gebracht, die wir in der Saison über gezeigt haben."

Ganz anders war die Stimmungslage bei den Hachingern um Simon Skarlatidis: "Das war ein unfassbares Spiel mit einer unfassbaren Intensität." Auch die Atmosphäre brachte den 32jährigen zum Schwärmen: "Ein brutaler Hexenkessel hier, es hat richtig Spaß gemacht, Fußball zu spielen." Auch die Diskussionen um die späte "Zusage" zur Relegation der SpVgg Unterhaching brachte sein Team nicht aus dem Konzept: "Wir haben uns verrückt, verrückt, verrückt vorbereitet und auch alles im fairsten Sinne meiner Meinung nach." Ganz anders sah das Cottbus-Präsident Sebastian Lemke: "Wenn man Lizenzprobleme hat und dann mit dem Charter-Flieger hier auftaucht, vorher noch im Trainingslager ist, dann wirft das Fragen auf."

FC Energie Cottbus - SpVgg Unterhaching 1:2

Die SpVgg Unterhaching gewinnt ein enges 1. Relegationsspiel und setzt damit ein Bein in Richtung Liga 3.

Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz: "Erstmal bekommen wir dumme Gegentore und auch glücklich den Elfmeter. Aber die beiden Gegentore sind in solchen Entscheidungsspielen zu einfach, ein Stück weit zu billig... Immer wenn wir Fußball gespielt haben, war es ordentlich. Aber wir waren in vielen Situation zu hektisch... Wir haben am Sonntag dann eine andere Situation als heute, aufgrund gewisser Spieler... Wir haben, bis auf das letzte Spiel, die letzten 7, 8 Auswärtsspiele alle gewonnen und wir waren überall stark."

Jonas Hildebrandt: "Man hat gesehen, wer hier die erfahrenere Mannschaft ist und wer nicht. Das ist das, was uns in der 1. Halbzeit ein bisschen das Genick gebrochen hat. Wir waren ein bisschen beeindruckt von der Situation, von der Kulisse. Wir haben nicht die Eier auf den Platz gebracht, die wir in der Saison über gezeigt haben. Dennoch ist nicht viel passiert. Wir haben ein Finale am Sonntag und die 2. Halbzeit zeigt, wer die fittere Mannschaft ist und dass wir noch einiges auf dem Kasten haben."

Unterhachings Simon Skarlatidis: "Das war ein unfassbares Spiel mit einer unfassbaren Intensität. Es hatte das, was ein Relegationsspiel benötigt. Beide Mannschaften haben das Herz auf dem Platz gelassen. Kompliment an meine Truppe: das war geisteskrank, was wir gemacht haben heute. Wir werde so weitermachen, bis zum bitteren Ende." Bei beiden Toren war er immer direkt dran beteiligt und nah dran am eigenen Treffer. Wer der Torschütze war, ist ihm aber "komplett sch***egal. Auch wenn wir sie alle zusammen reinschießen, ist es mir auch egal." Zu den Diskussionen im Vorfeld und zur Vorbereitung: "Wir haben uns verrückt, verrückt, verrückt vorbereitet und auch alles im fairsten Sinne meiner Meinung nach. Wir hatten nichts mit der anderen Sache zu tun... Ein brutaler Hexenkessel hier, es hat richtig Spaß gemacht, Fußball zu spielen. Ich freue mich schon auf das Rückspiel."

Lange stand nicht fest, ob die SpVgg Unterhaching die Lizenzbedingungen erfüllt und an der Aufstiegsrelegation teilnehmen kann. Cottbus-Präsident Sebastian Lemke reagierte auf späte Zusage etwas gereizt: "Wir haben gesagt, es soll der Meister gegen den Meister spielen. Der DFB lässt da was mit sich machen, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich bin auch erstaunt, wie frisch Unterhaching hier ist. Aber es ist klar: wenn man Lizenzprobleme hat und dann mit dem Charter-Flieger hier auftaucht, vorher noch im Trainingslager ist, dann wirft das Fragen auf. Ich werde mal beantragen, in Unterhaching ein Praktikum zu machen. Vielleicht kann ich Kaufmännisch noch irgendwas lernen... Der DFB macht das ja mit. Allein auch diese Regelung der Relegation ist ein Witz. Das gibt es nirgendswo, das gibt es nur in Deutschland... An sich hat Unterhaching das ausgenutzt, was die Möglichkeiten waren."

