3. Liga: Oldenburg steigt ab, Saarbrücken nach 2:2 beim MSV mit schmerzvoller "Leere"

Nur 2:2 gegen 9 Duisburger - Saarbrücken (66 Punkte) vergibt den "Elfmeter", sich vor Dresden, Osnabrück, und Wehen Wiesbaden auf einen direkten Aufstiegsplatz festzusetzen. Der SV Elversberg ist durch den Patzer des Saarland-Nachbarn nun zu 100 Prozent aufgestiegen. "Wir hätten aus einer guten Ausgangslage noch eine bessere machen können", sagt Stürmer Adriano Grimaldi tief enttäuscht. Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl empfand nur noch: "Leere. Wir haben viel investiert, hatten etliche Möglichkeiten. Was gefehlt hat, war das Tor. Es tut gerade sehr, sehr weh."

Ziehl will seinem Team vor dem letzten Heimspiel gegen Viktoria Köln (Samstag ab 13.15 Uhr live) erstmal 2 Tage frei geben, um die Enttäuschung zu verarbeiten und zumindest die theoretische Chance noch zu wahren: "Wenn jemand anderes nochmal patzt, vielleicht am Samstag, wie wir heute, dass wir dann einfach liefern." Die Absteiger stehen fest: Der VfB Oldenburg folgt nach dem 1:2 gegen Zwickau, eben diesem FSV, Meppen und Bayreuth in die Regionalliga: nach dem 1:0 zur Pause sorgte ein frühes Tor von Zwickaus Baumann zum 1:1 für den Genickschlag. "Erstmal tut das brutal weh. Wir haben uns teilweise auch etwas dumm angestellt. Das darf uns nicht passieren in einem Spiel, das so wichtig ist", beschreibt Manfred Starke den "Knackpunkt" im Spiel. Ungewöhnlich - nach dem Abstieg feierten Oldenburgs Fans die Mannschaft.



Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips des Sonntag-Spieltages. Morgen am Abend läuft das letzte Montagsspiel - ab 18.45 Uhr live: Dynamo Dresden (66 Punkte), auf dem Sprung in die 2. Liga, gastiert beim bereits abgestiegenen SV Meppen. Der 38. und letzte Spieltag wird am Pfingstsamstag mit komplett mit 10 Spielen bestritten, MagentaSport startet ab 13.15 Uhr mit der Übertragung aller Partien und der Konferenz.

MSV Duisburg - 1. FC Saarbrücken 2:2

Bewegende Szenen schon vor dem Anpfiff: neben Marvin Ajani, Aziz Bouhaddouz, Leroy Kwadwo wird auch der "King of MSV" verabschiedet: Moritz Stoppelkamp, der in 196 Spielen für den MSV 65 Tor erzielte. Der 36jährige erhält auch als "MSV-König" keinen Vertrag mehr. Die emotionalen Bilder seiner Verabschiedung: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eEpkYWVoemxISVBzMy9hRmdkZUVCbFh3bnpRUnYzOGdJWTVrWXV2MTNjST0=

In der Partie ging´s emotional weiter: 3 mal Rot (2xMSV), Schiedsrichter Konrad Oldhafer verteilte obendrein noch 8 Gelbe Karten. "Wir wollten uns super verabschieden", sagte Aziz Bouhaddouz, der "noch nicht weiß, wohin die Reise mich führt." Der MSV liefert vor rund 20.000 Zuschauern demnach ein gutes Spiel ab. Die Saarbrücker Stimmen mit Bildern der Enttäuschung - als wäre die Mannschaft jetzt schon nicht aufgestiegen:

Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl war konsterniert und empfand nur noch: "Leere. Wir haben viel investiert, hatten etliche Möglichkeiten. Was gefehlt hat, war das Tor. Es tut gerade sehr, sehr weh."

Ziehl weiter: "Die Situation von der Tabelle her ist schlecht. Trotzdem....Die Fans haben ein gutes Gespür. Hat es auch jetzt, wo wir nicht gewinnen konnten, honoriert."

Am letzten Spieltag empfängt Saarbrücken Viktoria Köln und die Vorbereitung darauf: "Die nächsten 2 Tage ist abschalten, einfach nichts machen. Sie Enttäuschung ist einfach sehr, sehr groß. Und dann müssen wir gucken, dass wir ab Mittwoch nochmals Fokus drauflegen, dass wir das Spiel zu Hause gewinnen können. Wenn jemand anderes nochmal patzt, vielleicht am Samstag, wie wir heute, dass wir dann einfach liefern."

Der Link zum Ziehl-Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=c245TGVRQStMTjZma2lxUkJ6TE5scE1BN1g1RWJReHJ5R3RwQk94UTBTYz0=

Stürmer Adriano Grimaldi war angefasst:"Wir hätten aus einer guten Ausgangslage noch eine bessere machen können. Egal was passiert, egal was dabei rauskommt: bis hier können wir sehr, sehr stolz auf uns sein. Wir müssen jetzt einfach gucken....Der letzte Wille, die letzte Gier, das ist alles Quatsch. Manchmal gehört auch Glück und Pech dazu. Erinnert euch an den Postenschuss zum Schluss von Kasim. ...ich denke wir haben alles versucht, wir haben´s gut her gespielt. Diesmal hatten wir halt nicht das Spielglück. Das tut sehr, sehr weh."

Als Grimaldi die Bilder vom weinenden Torhüter Batz sieht, muss er das Interview abbrechen. Der Clip zum Interview und den emotionalen Szenen:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Y3JHOGY3R0xabXJhSFlwblJhWGVUREt1dEN4bTBEU1J4N3ZCMlFCK2h5OD0=

VfB Oldenburg - FSV Zwickau 1:2

Der VfB Oldenburg folgt Zwickau in die Regionalliga: nach dem 1:0 zur Pause sorgte ein frühes Tor von Zwickaus Baumann zum 1:1 für den Genickschlag. "Den Schock mussten wir erstmal verdauen. Das hat zu lange gedauert", erklärte VfB-Trainer Fuat Kiilic. Oldenburg hätte 2 hohe Siege aus den beiden letzten Spieltagen gebraucht.

Kilic weiter: "Die Zeit ist einfach zu kurz gewesen, um das Ruder komplett herumzureißen. Mir selber hätten ein paar Woche mehr gutgetan, um die Mannschaft auch auf dieses Niveau zu bringen."

Wie es mit ihm als VfB-Trainer möglicherweise weitergeht: "Das werden wir nach dem Spiel bestimmt nicht bewerten und beurteilen. Wir wollen uns zum Ende hin zusammensetzen und dann gegebenenfalls kommunizieren, ob es weitergeht."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WW0wbkVNbkdJYUE2Z2JWc0RzakRmc2l2dmk2UHNyeFZuSmZuUUdPK2xwRT0=

"Erstmal tut das brutal weh. Wir haben uns teilweise auch etwas dumm angestellt. Das darf uns nicht passieren in einem Spiel, das so wichtig ist", beschreibt Manfred Starke den "Knackpunkt" im Spiel - das 1:1. Starke, absolvierte 36 Spiele, traf 6mal, war konsterniert, aber in seiner Analyse zum Abstieg klar: "In den letzten Spielen hat einfach die Effektivität gefehlt...Die Leistungen waren zuletzt super, von daher wäre es nicht verdient gewesen."

Im Hintergrund jubelten die Oldenburger Fans ihren Spielern zu - ungewöhnliche Szenerie nach einem Abstieg: "Brutal, brutal. Ich habe ja auch schon in anderen Vereinen gespielt, da wäre es nicht so gelaufen. Das tut echt weh, so wenig zurückgegeben zu haben!"

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UmRReGRUSFpxMGVPcHRvZHd4a1p4WWRKeW9JVjFMWUxqZko5amVTNmZ6RT0=

Der 37. Spieltag der 3. Liga bei MagentaSport:

Montag, 22.05.2023

Ab 18.45 Uhr: SV Meppen - Dynamo Dresden

Quelle: MagentaSport (ots)