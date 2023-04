2. Bundesliga: Heidenheim schlägt Kiel - Platz zwei

Zum Abschluss des 29. Spieltags der 2. Bundesliga hat der 1. FC Heidenheim 3:0 gegen Holstein Kiel gewonnen und sich damit wieder auf den zweiten Platz vorgeschoben.

Der Grundstein für den Sieg der Hausherren wurde am Sonntag bereits in der zweiten Minute gelegt, als Patrick Mainka die Heidenheimer nach einer Ecke in Führung brachte. Im Anschluss spielte sich die Begegnung vor allem im Mittelfeld ab. Der Aufstiegsaspirant konnte die Gäste lange vom eigenen Tor fernhalten, auch wenn Kiel im zweiten Durchgang aktiver wurde. Zum Ausgleich reichten diese Bemühungen aber nicht. Stattdessen erhöhte der Gastgeber in der 67. Minute - diesmal erzielte Tim Kleindienst den Treffer. Für die Vorentscheidung sorgte schließlich ein Elfmetertor von Jan-Niklas Beste in der 75. Minute. Für Heidenheim geht es am Freitag in Fürth weiter, Kiel ist am kommenden Sonntag gegen Tabellenführer Darmstadt gefordert.



Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: SV Sandhausen - SC Paderborn 07 2:2, Jahn Regensburg - 1. FC Kaiserslautern 0:0.

Magdeburg gewinnt in Braunschweig



In der Samstagabendpartie des 29. Zweitligaspieltags hat der FC Magdeburg bei Eintracht Frankfurt mit 2:1 gewonnen. Magdeburg war in der 23. Minute durch Moritz Kwarteng in Führung gegangen und hatte im zweiten Durchgang durch Tatsuya Ito nachgelegt (62. Minute). Nur wenige Minuten danach kam noch der Anschluss durch Braunschweigs Anthony Ujah (69. Minute), was die Partie bis zum Schluss spannend hielt. Während im ersten Durchgang von Braunschweig wenig zu sehen war, erhöhten die Gastgeber vor allem gegen Ende den Druck - allerdings zu spät.

Quelle: dts Nachrichtenagentur