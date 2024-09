PENNY DEL komplett live bei MagentaSport - Sonntag top: Köln gegen Mannheim 51 Tore zum Auftakt!

46 Tore in der 1. DEL-Konferenz der Saison, 51 Tore insgesamt zum Auftakt - so macht Eishockey Spaß. Im Topspiel liest der amtierende Meister, die Eisbären Berlin, den ambitionierten Kölner Haien die Leviten: 6:2-Erfolg in Köln. Serge Aubin, Trainer der Eisbären, ist natürlich "zufrieden". Die Kölner Haie um den neuen Coach Kari Jalonen kassieren hingegen den 1. Dämpfer. Trotzdem ist MagentaSport-Experte Patrick Reimer von der Verpflichtung überzeugt: "Er weiß, wie Gewinnen geht. Und das wollen sie natürlich, dass der ersehnte Meistertitel nach Köln kommt. Da macht es definitiv Sinn, einen Kari Jalonen zu verpflichten."

Das verrückteste Spiel findet in Iserlohn statt. Nach einer wilden Achterbahnfahrt mit etlichen Führungswechseln gewinnt der EHC Red Bull München am Ende mit 7:5. Münchens Star-Neuzugang Tobi Rieder sieht Verbesserungspotenzial: "Jetzt können wir lachen. Aber das war ein ganz wildes Spiel und da gibt's auf jeden Fall einiges zu überarbeiten." Die Düsseldorfer EG kommt bei den Straubing Tigers mit 2:7 unter die Räder. DEG-Coach Steven Reinprecht wirkt schon etwas konsterniert: "Wir müssen sehr viel lernen. Damit haben wir uns ein großes Loch gegraben." Der Auftakt war vielversprechend - am Sonntag geht es direkt weiter mit dem 2. Spieltag live bei MagentaSport.



Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips vom 1. Spieltag der PENNY DEL am Freitag

Kölner Haie - Eisbären Berlin 2:6

Der amtierende Meister schlägt die ambitionierten Kölner mit 6:2. Im Mittelabschnitt ziehen die Eisbären auf 4:1 davon. Im Schlussdrittel trifft sogar Star-Neuzugang Liam Kirk doppelt. Ein echtes Ausrufezeichen des Meisters.

Die Eisbären erzielen ein Stochertor zum 1:0: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=T2V4dzhtWkRVcVg0SEd6SnNTUmVONWFKcG9ybGIyMGNDcGpyUHM2LzZIMD0=

Im 2. Drittel ziehen die Eisbären mit 3 Treffern auf 4:1 davon: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WG9xWCtZRHVRL1RkYW1TTDZHNkxCSndFN1pPakpHOXJmZHhOcnJKblNMdz0=

Serge Aubin, Trainer Eisbären Berlin: "Ich bin sehr zufrieden. Es ist kein einfaches Stadion, in dem man spielen kann, und heute Abend war eine großartige Stimmung. Wir sind ruhig geblieben. Mir gefiel besonders, wie wir das 3. Drittel gespielt haben. Ich fand, dass wir den Puck gut kontrolliert und kluge Entscheidungen getroffen haben, also war es ein guter Auswärtssieg." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QWdWWnVkU3dURTd1clhjVjFFUWxPNVBJbzZBOWlkdzdqQUtYSmxCZCtqaz0=

Eric Hördler, Eisbären Berlin: "Wir haben noch viel an uns zu arbeiten, da waren viele Sachen, die man noch verbessern kann. Aber ich glaube, wir haben als Team kompakt gespielt, wir haben füreinander gespielt und dann natürlich die wichtigen Tore reingemacht."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Z0Z5Y0I2aXJGN0lOSTJEZmhCdHFCdmZ3SXk3YTVVT3VWYWM5ZnR4Y3BVWT0=

Kölns Trainer Kari Jalonen lobt die Stärke des Meisters aus Berlin: "Wir sind auf einen richtig guten Gegner getroffen. Sie haben wirklich gut gespielt. Es ist ein systematisches und mentales Ding. Wir hatten ein gutes Momentum, als wir verkürzt haben. Dann haben sie ihre Chancen genutzt - damit war das Spiel quasi vorbei." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Q29QaE9mbXUxUWxxeWlxVXArcEdHaGZoNjZQYVZSZHczbmMyQzlsbWlSTT0=

Vor dem Spiel spricht der neue Coach über seine Spielphilosophie: "Wir wollen an beiden Enden des Spielfelds aggressiv sein. Wenn wir die Chance zum Forecheck haben, werden wir natürlich hart forechecken. Dasselbe gilt für unser eigenes Drittel, auch dort wollen wir sehr aggressiv agieren. Eishockey ist heutzutage ein schnelles Spiel in beide Richtungen. Wenn wir den Puck haben, wollen wir in die Offensive gehen, und wenn wir den Puck verlieren, müssen wir in der Verteidigung richtig hart sein. Daran haben wir gearbeitet." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VEp2VGt4bld5MS9wN3FjVEZRSGRhd2dzM1BmSy9FVTEyRW5OaS9LMUpHVT0=

DEL-Legende Patrick Reimer spricht bei MagentaSport über Jalonen: "Er weiß, wie das Gewinnen geht. Und das wollen sie natürlich auch in Köln, dass der ersehnte Meistertitel nach Köln kommt. Da macht es definitiv Sinn, einen Kari Jalonen zu verpflichten." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RjhhRXdpOERFZmMxZFN6WHFxMjBZVzRzUW1QSThUMWlKWnR2bXlVNVgrQT0=

Iserlohn Roosters - EHC Red Bull München 5:7

Das verrückteste Spiel des 1. DEL-Spieltags! Der EHC führt nach dem 1. Drittel komfortabel mit 3:0, ehe die Roosters mit der Schlusssirene des 2. Drittels ausgleichen. Auf das Münchner 4:3 folgt wiederum die Roosters-Führung zum 5:4, ehe der EHC in den letzten 5 Minuten aufdreht und das Spiel mit 7:5 für sich entscheidet.

In Iserlohn geht es zur Sache. Andi Eder kriegt nach einem heftigen Check die große Strafe: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=L004WEtOcWNIelZ0bTY2aGFaazdZYzkwbHZmWlVKdGdPTWJmMUFyUWlzdz0=

Die Roosters gleichen nach 0:3-Rückstand aus - mit der Schlusssirene im 2. Drittel: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U08wRUFYd3BXby9yMWVJUzk0NWNFamRyK0VseXR6SXhMcG9FN0k4TWZtRT0=

Die entscheidenden Münchner Tore zum 6:5 und 7:5 im Schlussdrittel: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N1dnNlJDTDJ1RkJ4WDBoKzFmZjZkb2FOWnRkdnRZdDVOR01Od1l2NVhZTT0=

Tobias Rieder, Neuzugang EHC Red Bull München, lernt direkt mal die neue DEL kennen: "Jetzt können wir lachen, 3 Punkte, das ist super. Aber das war ein ganz wildes Spiel und da gibt's auf jeden Fall einiges zu überarbeiten (...) Wir hatten einfach zu viele Strafen, da lässt man die andere Mannschaft wieder zurück ins Spiel kommen, und so wird das dann ganz wild." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Myt0aFZHejAxcDU0ZVkyS05rQXpZZTY2aUVTNXpJamd3ZmM1S2xRaEpDVT0=

Adler Mannheim - Schwenninger Wild Wings 4:3

Die Adler gewinnen dank eines überragenden Marc Michaelis mit 4:3 - am Ende ist das Ergebnis knapper, als es aussieht.

Im 2. Drittel entscheiden die Adler mit 3 Toren das Spiel: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=STZTY0wrQVBmQXQzUExwT09WY1N6OU54NjZiV3NibEN6K1ZqaGdXZVRSdz0=

Eines der neuen Adler-Gesichter des Umbruchs soll eben jener Michaelis werden, den die neue Kapitänsrolle mit Stolz erfüllt: "Das ist etwas ganz Besonderes für mich, aber auch für meine Familie. Als Kapitän meines Heimatklubs, meinen Verein zu repräsentieren, ist mit das Größte, was ich bis jetzt in meinem Leben erleben durfte." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WTM2eGlqQ3hpUVFtZzNJcVVsN2Q0Ylo4ZHp3alRma0sybWx6SGd1aTJ6dz0=

Straubing Tigers - Düsseldorfer EG 7:2

Auf die DEG kommt eine schwierige Saison zu. Das beweist vor allem das 1. Drittel, in dem Düsseldorf 5 Tore kassiert. Die Tigers untermauern hingegen ihre gute Form aus der CHL und gehören womöglich zu einem Kreis von Titelfavoriten in dieser DEL-Saison.

Was für ein furioser Start der Straubing Tigers. Die 5-Tore-Show im 1. Drittel als Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QkQrdnNPZUx3WENMZFFKU25IUmVYVmkvaXNqbUZMUHhJK1dRUXlHRWdhUT0=

DEG-Coach Steven Reinprecht macht die Niederlage vor allem am 1:5 nach dem 1. Drittel fest: "Wir müssen sehr viel lernen. Das hat vor allem das 1. Drittel gezeigt. Damit haben wir uns ein großes Loch gegraben."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RjA5cEcvdVBSaStraUJPM2hoN1c0d1N0enJTZHZuRXdVV1EzT2o3ZWxGZz0=

Straubings Marcel Brandt trifft und liefert 2 Assists. Ein Traumstart: "Ausdrucken und über das Bett hängen. (...) Ich denke, wir haben es einfach gehalten. Wir haben unser Spiel durchgezogen. Es hat gefruchtet. Jeder hat es gesehen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SEdjNkhYRDc0K3hJUDBMVFc4N0p0VXhCYkp1bWM1V2h4UkRyNFdramRtdz0=

