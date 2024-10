Champions League: Real Madrid schlägt BVB - Stuttgart siegreich

Am 3. Spieltag der Ligaphase der Champions League hat Real Madrid gegen Borussia Dortmund 5:2 gewonnen. Der BVB fällt somit von der Tabellenspitze auf den 5. Platz zurück, Madrid rückt auf Platz 9 vor.

Über weite Strecken verlief die Partie auf Augenhöhe. Die zunächst deutliche Führung der Borussen lag auch daran, dass Real immer wieder kurz Schwächen in der Defensive erblicken ließ, die Dortmund zu nutzen wusste: Donyell Malen traf in der 30. und Jamie Gittens anschließend in der 34. Minute. Doch Real Madrid baute immer wieder Druck auf und konnte mit einem Doppelschlag von Antonio Rüdiger (60.) und Vinícius Junior (63.) ausgleichen. Mit Toren von Lucas Vazquez (83.) und Vinícius Junior (86. Minute sowie 3. Minute der Nachspielzeit) entschied Real Madrid die Partie für sich.



Im parallel laufenden Spiel gewann der VfB Stuttgart gegen Juventus Turin 1:0. Folglich fällt Turin auf den 11. Tabellenplatz zurück, Stuttgart rückt auf Rang 16 vor.



Die Stuttgarter dominierten das Spiel klar, doch trotz der 22 Torschüsse konnte die Mannschaft lange nicht in Führung gehen. Juve konzentrierte sich fast vollständig auf die Defensive. Erst in der 2. Minute der Nachspielzeit brachte El Bilal Touré Stuttgart in Führung.



Die weiteren Ergebnisse: Paris Saint-Germain - PSV Eindhoven 1:1; Arsenal FC - Schachtar Donezk 1:0; Aston Villa - Bologna FC 2:0; Girona FC - Slovan Bratislava 2:0; Sturm Graz - Sporting VP 0:2.

Quelle: dts Nachrichtenagentur