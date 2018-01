Eintracht-Präsident Fischer lobt Trainer Kovac

Der Präsident von Eintracht Frankfurt, Peter Fischer, hat Niko Kovac, den Trainer des Vereins, gelobt. "Er hat sich den Respekt erarbeitet", sagte Fischer dem "Hessischen Rundfunk". "Im schnelllebigen Fußballbusiness, in dem es eine Menge Kälte und Kalkül gibt, wird es glücklicherweise immer Typen wie Niko geben."

Kovac sei ein sehr ruhiger und gelassener Mensch. "Ein Mann mit Stil, der aus zwei Stunden Training acht Stunden Anwesenheit am Stadion machen kann. Er ist in seinen Aussagen sehr klar, in der Kommunikation mit der Mannschaft sauber und hat keine emotionalen Ausreißer", so der Eintracht-Präsident.

Quelle: dts Nachrichtenagentur