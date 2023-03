Die FFBL: FC Bayern gewinnt Topspiel und klettert auf Rang 1

Die FC Bayern Frauen erobern die Tabellenspitze. Mit dem 1:0-Sieg im Topspiel gegen den VfL Wolfsburg verdrängen die Münchnerinnen die Gäste von Platz 1.

Den Siegtreffer erzielte Georgia Stanway per Handelfmeter. "Das war ein großer Kampf", so die Torschützin, die sich freute: "Wir haben den Sieg verdient und jetzt stehen wir an der Tabellenspitze." Ausruhen wollen sich die Münchnerinnen aber auf dem Erfolg nicht, wie Sarah Zadrazil verdeutlichte: "Die Meisterschaft ist jetzt noch nicht entschieden, aber jetzt haben wir es in der eigenen Hand." In der eigenen Hand hatte es vor dem Spiel noch der VfL Wolfsburg. Trainer Tommy Stroot bleibt trotz schlechterer Ausgangslage aber weiterhin nicht auf: "Die Meisterschaft ist heute nicht entschieden. Wir müssen in den nächsten Wochen jetzt unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen lauern." In der Halbzeitpause war auch FCB-Präsident Herbert Hainer zu Gast, der sich zum Aus von Julian Nagelsmann äußerte: "Man hat gesehen, dass der Trend nicht in die richtige Richtung geht, sondern eher nach unten."

FC Bayern München - VfL Wolfsburg 1:0

Der FC Bayern München gewinnt ein spannendes Topspiel gegen den VfL Wolfsburg durch einen späten Handelfmeter und übernimmt die Tabellenspitze. Zuvor parierte Wolfsburg-Keeperin Merle Frohms mehrfach glänzend und hielt die Wölfinnen im Spiel.

Münchens Sarah Zadrazil: "Wir sind super ins Spiel reingestartet. Wir wussten, worum es geht. Die Meisterschaft ist jetzt noch nicht entschieden, aber jetzt haben wir es in der eigenen Hand. Das ist ein super Gefühl."

Münchens Siegtorschützin Georgia Stanway: "Das war ein großer Kampf. Es gibt ja schon länger hier die Duelle mit Wolfsburg. In meiner 1. Saison wäre es natürlich schön, wenn wir vor Wolfsburg stehen, weil die zuletzt oben waren. Wir haben das Ergebnis bekommen, was wir uns verdient haben. Das war eine unglaubliche Leistung, vor allem in der 1. Halbzeit. Wir haben den Sieg verdient und jetzt stehen wir and er Tabellenspitze... Der Druck liegt jetzt bei uns und wir müssen dafür sorgen, dass wir konstante Leistungen bringen und gewinnen."

Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot: "Die Meisterschaft ist heute nicht entschieden. Wir müssen in den nächsten Wochen jetzt unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen lauern. Die Situation ändert sich und Bayern ist jetzt der Gejagte. Damit müssen die jetzt umgehen. Wir verlieren das Spiel durch einen Elfmeter in einer Phase, in der wir eigentlich den Zugriff gefunden haben."

Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern München, war in der Halbzeit zu Gast im MagentaSport-Studio. Dort äußerte er sich auch zur Entlassung von Julian Nagelsmann und zum neuen Trainer Thomas Tuchel: "Wenn man sich die Situation anguckt, muss man nüchtern feststellen: Wir hatten zu Beginn des Jahres 9 Punkte Vorsprung auf Dortmund und sind heute einen Punkt dahinter. Wir haben also 10 Punkte in den letzten 2 Monaten verloren. Wenn das so ist, dann stimmen Leistung und Ergebnis nicht übereinander. Wir haben auch ein paar gute Spiele gehabt wie zum Beispiel gegen Paris, aber insgesamt waren die Leistungen zu schwankend. Wir haben fest an den Herrn Nagelsmann geglaubt und ihn deswegen auch immer wieder unterstützt. Aber wenn man dann diese Schwankungen gesehen hat und zum Schluss Augsburg und auch Leverkusen gesehen hat. Da hat man gesehen, dass der Trend nicht in die richtige Richtung geht, sondern eher nach unten... Wir haben ambitionierte Ziele. So haben wir die Situation analysiert und am Ende des Tages dann auch die Entscheidung getroffen." Ob die Entscheidung von Kahn und Salihamidzic für ihn sofort nachvollziehbar war: "Wir haben uns vorher natürlich noch mal ausgiebig unterhalten und ich habe lange mit den beiden gesprochen. Am Ende des Tages waren wir alle 3 der Meinung, dass wir reagieren müssen, um die Ziele, die wir haben - wir haben Gott sei Dank die Chance noch in allen 3 Wettbewerben - nicht zu gefährden." Zur Personalie Thomas Tuchel: "Das ist definitiv die richtige Entscheidung. Wir wollten ihn ja schon vor Jahren mal haben und das hat dann nicht geklappt. Er hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er mit großen internationalen Klubs unheimlich erfolgreich sein kann... Ich glaube, da gibt es keine 2 Meinungen, dass Thomas Tuchel einer der fähigsten Trainer ist, die wir in Europa haben."

Nationalspielerin Linda Dallmann fehlt dem FC Bayern mit einem Syndesmosebandriss noch längerer, hat aber schon Comeback-Pläne für diese Saison: "Ich hoffe, dass die Mannschaft vielleicht ins Champions-League-Finale kommt, das wäre im Juni. Da würde ich es vielleicht schaffen, auf die Bank zu gehen. Es liegt ein bisschen an der Mannschaft."

FC Bayerns Sportliche Leiterin Bianca Rech vor dem Spiel über die Entwicklung der FC Bayern Frauen: "Eine Entwicklung wird es auch immer weiterhin geben. Gerade am Anfang der Saison hatten wir mehrere Probleme. Aber die Mädels adaptieren immer mehr zu dem Spielstil, so wie wir es machen wollen." Über die finanzielle Lage in der Liga: "Budgetär sind der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg in einer anderen Liga als vielleicht andere Vereine. Aber das bedarf es auch, wenn du in Europa mithalten möchtest und das ist unser Ziel."

Wolfsburgs Sportlicher Leiter Ralf Kellermann über die Dominanz beider Mannschaften in der Liga: "Es tut sich ja gerade was. Eintracht Frankfurt ist sehr nah dran. Die spielen auch ziemlich konstant. Je nach Ausgang heute könnte es auch nochmal in Richtung Platz 2 spannend sein. Wenn die Eintracht so weiter macht, kommt sie bald mit in den Kreis der Großen. Auf Hoffenheim muss man auch gucken."

