1. Bundesliga: Leverkusen lässt gegen Union Punkte liegen

Bayer Leverkusen und der 1. FC Union Berlin haben sich am 29. Spieltag in einem spannenden Bundesliga-Duell mit einem 0:0-Unentschieden getrennt.

Trotz eines klaren Ballbesitzvorteils für die Leverkusener gelang es der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso nicht, die kompakte Defensive der Berliner zu durchbrechen. Union Berlin zeigte sich defensiv stark und setzte immer wieder auf Konter, die jedoch ebenfalls nicht zum Erfolg führten.



In der ersten Halbzeit dominierte Leverkusen das Spielgeschehen, konnte jedoch keine klaren Torchancen herausspielen. Die beste Möglichkeit hatte Frimpong, dessen Schuss jedoch nur das Außennetz traf. Union Berlin verteidigte geschickt und ließ nur wenige gefährliche Situationen zu. In der zweiten Halbzeit erhöhte Leverkusen den Druck, doch auch die Einwechslung von Florian Wirtz brachte nicht den erhofften Durchbruch.



Union Berlin blieb seiner defensiven Linie treu und konnte durch Konter einige Nadelstiche setzen, ohne jedoch die Leverkusener ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Am Ende blieb es bei einem torlosen Remis, das beiden Mannschaften einen Punkt einbrachte. Leverkusen verpasste damit die Chance, vorerst näher an Tabellenführer Bayern München heranzurücken, während Union Berlin einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machte.



Die weiteren Ergebnisse vom Nachmittag: TSG Hoffenheim - FSV Mainz 05 2:0, Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg 1:2, VfL Bochum - FC Augsburg 1:2 und Holstein Kiel - FC St. Pauli 1:2.

