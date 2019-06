Sanches denkt an Abschied bei Bayern

Renato Sanches spricht in SPORT BILD über seine Zukunft – ein Verbleib beim FC Bayern ist dabei äußerst fraglich. „Ich habe mich am Mittwoch bei Niko Kovac verabschiedet. Ob es nur für die Sommerpause oder für immer war, das weiß ich im Augenblick nicht“, sagt Sanches. „Ich möchte mehr spielen. Ich weiß im Moment auch nicht, wie es weitergeht“, erklärt er: „Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, es noch einmal in München zu versuchen. Ich habe zu wenig gespielt, darüber bin ich enttäuscht.“

Sanches kam insgesamt in 24 Pflichtspielen zum Einsatz, stand dabei 782 Minuten auf dem Feld – durchschnittlich also 32 Minuten. „Manchmal habe ich mich gefragt: Woran liegt es? All die jungen Spieler wie Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Kingsley Coman spielen. Nur ich nicht. Dabei habe ich im Training gezeigt, dass ich ein guter Spieler bin“, ärgert er sich: „Ich finde, von den jungen Spielern habe ich am wenigsten Chancen bekommen.“ Sanches, der 2017/18 bereits an Swansea verliehen war, möchte nicht erneut auf Zeit zu einem anderen Klub: „Ich will keine erneute Leihe. Sollte ich wirklich gehen, dann komplett.“ Quelle: SPORT BILD

