2. Bundesliga: Paderborn verliert in Bielefeld

Zum Auftakt des 32. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga hat der Tabellenzweite SC Paderborn 07 bei Arminia Bielefeld mit 0:2 verloren und damit wichtige Punkte im Kampf um den möglichen Aufstieg verspielt.

Bielefelds Fabian Klos erzielte beide Treffer, in der 42. und in der 48. Minute. Mit der Niederlage bleibt Paderborn zwar vorerst auf Platz zwei der Tabelle, Union Berlin und der HSV sind aber nur einen Punkt entfernt und haben ihre Partien an diesem Wochenende noch vor sich.



Das parallel ausgetragene Spiel zwischen der SG Dynamo Dresden und dem FC St. Pauli endete 2:1.

Quelle: dts Nachrichtenagentur