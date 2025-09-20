Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
2. Bundesliga: Schalke überzeugt in Magdeburg mit frühem Treffer und sicherem Sieg

Freigeschaltet am 20.09.2025 um 15:31 durch Sanjo Babić
Der FC Schalke 04 hat beim 1. FC Magdeburg mit 2:0 gewonnen. Damit untermauerte Schalke seine Favoritenrolle in der 2. Bundesliga eindrucksvoll.

Schalke ging bereits nach zehn Minuten durch Kenan Karaman in Führung und zeigte gegen Magdeburg eine allgemein überzeugende Leistung. In der 56. Minute erhöhte Karaman per Elfmeter auf 2:0 – damit war der Sieg sicher

Erstmals zeichnete sich klar ab, warum Schalke als Favorit ins Spiel gegangen war: Die Mannschaft war gefährlicher im gegnerischen Strafraum und machte vorne die Tore, während Magdeburgs Deckung sich kaum befreien konnte. Das Ergebnis bringt Schalke weiter nach oben in der Tabelle, während Magdeburg weiter unter Druck steht und Defensivprobleme offenbart.

Quelle: ExtremNews


