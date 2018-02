2-fach Husky-Fieber am Rennsteig

Der angekündigte Wetterbericht zur heißen Phase der so genannten "5. Jahreszeit" wird sicher jedem "Jecken" leichte Schauer durch den Körper jagen. Minusgrade, Schnee. Nun, die Schlittenhundesportler mögen es nicht heiß und so richtig winterlich war es in unseren Breiten bisher noch nicht wirklich. So mussten in dieser Saison deutschlandweit nahezu fast alle Rennen abgesagt werden. Auch die für Januar geplante Deutsche Meisterschaft in Frauenwald wurde zwangsweise verschoben. Umso mehr freut alle Fans die momentane Prognose für den Februar.

Vom 16.2. bis 18.2.18 erwartet Frauenwald die besten Musher (Gespannführer) Deutschlands, welche hier die Deutschen Meister in mehr als 8 Kategorien ausfahren werden. Gemeldet sind mehr als 100 Starter aus 8 Nationen. Die Schneelage lässt noch zu wünschen übrig. Der SSCT möchte daher die für das Wochenende angekündigten Schneefälle noch abwarten und dann am Montagabend eine Entscheidung zur Durchführung des Rennens treffen. Bereits eine Woche später, vom 23.2. bis 25.2.18, ist Oberhof Gastgeber des 28. Int. Schlittenhunderennens. Am Grenzadler finden sich dann auch die Distance-Musher ein, welche mit rund 30km eine wesentlich längere Strecke absolvieren werden als ihre Kollegen der Sprintklassen. Erstmals gibt es einen Zugang zur DKB-Skiarena wo am Nachmittag des Samstag mit den 1-Hunde-Klassen ein Ausscheidungsrennen mit mehreren Finals veranstalten wird. Zuschauer haben dabei auf den Tribünen das gesamte Geschehen jederzeit im Blick. Quelle: Schlittenhundesportclub Thüringen (SSCT)

