Draisaitl-Versprechen: „Werde immer zur Nationalmannschaft kommen“

NHL-Star Leon Draisaitl will trotz der drei Niederlagen zum WM-Auftakt in Dänemark und der Absagen vieler Spieler aus dem erfolgreichen Olympia-Kader auch weiterhin für die Nationalmannschaft spielen.

„Für mich ist es immer noch etwas Besonderes, für die Nationalmannschaft zu spielen. Das ist für mich eine Frage der Ehre“, sagte der Eishockey-Profi der Edmonton Oilers der SPORT BILD. „Als kleiner Junge war ich bei der Heim-WM 2010 in Köln Ice-Boy und habe in den Pausen die Eishaufen vom Spielfeld gefegt. Damals war mein Traum, Nationalspieler zu werden. Daher werde ich auch in Zukunft immer gern zur Nationalmannschaft kommen, wenn ich keine Spiele in der NHL habe.“

Sein großes Ziel ist Olympia 2022 in Peking: „Ich habe den Traum, einmal als Spieler bei Olympia dabei zu sein. Daher hoffe ich sehr, dass sich NHL und Weltverband einigen.“ Zuletzt in Pyeongchang fehlten die NHL-Spieler, weil die nordamerikanische Liga während Olympia keine Pause einlegte.

Quelle: SPORT BILD