Weltverband unter Druck: Einreiseverbot für isralische Turner sorgt für Eklat

BILD berichtet, dass Israel bei der Turn-WM nicht antreten kann, weil dem Team die Einreise vom Gastgeber verweigert wurde. Der Weltverband prüft laut Bericht Konsequenzen und spricht von einem Verstoß gegen sportliche Grundsätze. Diplomatien seien eingeschaltet, heißt es weiter.

Im Mittelpunkt steht die Frage, ob Sicherheitsgründe oder politische Abwägungen ausschlaggebend waren. Der Verband erinnert daran, dass Ausrichter zur Gleichbehandlung aller qualifizierten Teams verpflichtet sind. Athletinnen und Athleten zeigen sich enttäuscht und fordern eine Lösung.

Juristisch sind Sanktionen gegen den Gastgeber möglich, bis hin zum Entzug künftiger Events. Gleichzeitig bemühen sich Verbände um Schadensbegrenzung gegenüber Sponsoren und TV-Partnern. Ob ein Nachholwettkampf in neutralem Umfeld realistisch ist, bleibt unklar.

Quelle: ExtremNews



