1. Bundesliga: Frankfurt und Hoffenheim unentschieden

Am 29. Spieltag in der Bundesliga haben sich Eintracht Frankfurt und 1899 Hoffenheim mit einem 1:1 unentschieden getrennt.

Luka Jovic brachte die Frankfurter in der 49. Minute in Führung, Serge Gnabry glich sieben Minuten später aus. Beide Mannschaften hatten zwischenzeitlich lange Leerlaufphasen und gute Chancen, das Ergebnis passte zur Leistung.

In der Tabelle ist Frankfurt damit auf Platz vier, Hoffenheim auf Platz sieben. Dazwischen sind Leipzig und Leverkusen, die ihre Partie an diesem Spieltag noch vor sich haben und beide Frankfurt von Platz vier verdrängen können.

BVB gewinnt gegen Stuttgart

Im ersten Sonntagsspiel des 29. Spieltags der Bundesliga hat Borussia Dortmund 3:0 gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Damit rücken die Dortmunder bis auf einen Punkt auf den Tabellenzweiten Schalke 04 ran. Stuttgart steht nach der ersten Niederlage unter Trainer Tayfun Korkut auf Rang neun. Nach dem desolaten 0:6 gegen die Bayern nahm BVB-Trainer Peter Stöger vier Wechsel in seiner Startelf vor: Für Manuel Akanji, André Schürrle, Gonzalo Castro und Mario Götze spielten Sokratis, Maximilian Philipp, Nuri Sahin und Marco Reus. Die Zuschauer sahen in der ersten Hälfte eine schwache Partie. Mit sehr viel Glück ging der BVB in der 38. Minute in Führung: Eine verunglückte Flanke von Christian Pulisic landete im Tor der Stuttgarter. Kurz nach dem Seitenwechsel traf Michy Batshuayi zum 2:0. In der 59. Minute sorgte Maximilian Philipp für die Entscheidung.

Am 30. Spieltag trifft Stuttgart am Samstag auf Hannover, Dortmund spielt am kommenden Sonntag im Revierderby gegen Schalke.

HSV gewinnt gegen Schalke

In der Samstagabendpartie des 29. Bundesliga-Spieltages hat der HSV gegen Schalke mit 3:2 gewonnen. Schalkes Naldo brachte die Gäste in der 9. Minute in Führung, Filip Kostic glich in der 17. Minute für den HSV aus. Durch den Treffer von Hamburgs Lewis Holtby war die Partie in der 52. Minute gedreht, Guido Burgstaller glich in der 63. Minute aber für Schalke erneut aus. Hamburgs Aaron Hunt sorgte in der 84. Minute dann durch seinen Treffer dafür, dass die Hamburger nicht mehr auf dem letzten Platz sind - sondern auf dem vorletzten.

Hätten die Bayern am Nachmittag gegen Augsburg verloren wären sie nun trotzdem Meister. Schalke bleibt mit 19 Punkten Abstand auf Platz zwei.

