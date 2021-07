2. Bundesliga: Dresden gewinnt Aufsteigerduell - Rostock patzt

Am ersten Spieltag in der 2. Liga hat Dynamo Dresden das Aufsteigerduell gegen den FC Ingolstadt 3:0 gewonnen.

Während sich Dresden nach der schnellen Rückkehr in die 2. Liga vor rund 7.000 Zuschauern ganz klassengemäß präsentierte, schienen die Ingolstädter überfordert. Dresden war in der 41. Minute durch Christoph Daferner in Führung gegangen, der in der 56. Minute noch einmal nachlegte, ergänzt durch den Treffer von Heinz Mörschel in 67 Minunte.



Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: SV Darmstadt 98 - Jahn Regensburg 0:2,

1. FC Heidenheim 1846 - SC Paderborn 07 0:0, Hansa Rostock - Karlsruher SC 1:3.

Quelle: dts Nachrichtenagentur