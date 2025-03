3. Liga: Dresden hat den Sieg "nicht gestohlen", auch wenn Aachen es anders sieht: "Wir hätten dieses Spiel niemals verlieren dürfen"

Ein guter Tag für Dynamo: mit etwas Dusel 1:0 in Aachen gewonnen, 1. Auswärtssieg in 2025 und den Vorsprung auf den Zweiten - jetzt Saarbrücken - auf ein Pünktchen erhöht. Trainer Thomas Stamm sieht´s pragmatisch: "Über 90 Minuten gesehen ist der Sieg nicht gestohlen. Wenn man nur die Schlussphase betrachtet, kann ich verstehen, dass es sich schmeichelhaft anfühlt. Aber man muss das gesamte Spiel bewerten - und das ist für mich völlig in Ordnung." Sieht sein Pendant Heiner Backhaus freilich anders: "Wir hätten dieses Spiel niemals verlieren dürfen. Zudem sah es von außen nach einem klaren Elfmeter aus. Klarer Elfmeter. Punkt." Das wäre in der 85. Minute und vielleicht das 1:1 gewesen.

Die 3. Niederlage für Cottbus in Folge, diesmal 1:2 in Saarbrücken. Claus Dieter Wollitz wollte der Leistung seiner Mannschaft nicht viel Gutes abgewinnen: "So, wie wir das 0:1 und 0:2 verteidigen, haben wir keine Berechtigung, Spiele zu gewinnen - das ist einfach so. Wir schaffen zwar den Anschlusstreffer, aber die Wechsel haben nicht das gebracht, was wir uns erhofft haben."

Der Torschütze zum 1:2, Timmy Thiele findet dagegen: "Es ist sehr ärgerlich, muss ich sagen, denn das war keine Mannschaft, gegen die wir verlieren müssen." Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl war´s egal: "Ob es ein verdienter Sieg war, weiß ich nicht - beide Mannschaften wollten den Sieg unbedingt. Am Ende waren wir vielleicht ein bisschen glücklicher."

Zurück auf der Erde: Bielefeld patzt nach der letzten "Traum-Woche" nun im Derby. 1:2 in Verl, nach 2 Standards. Arminia-Trainer Mitch Kniat: "Am Ende war es kein gutes Spiel, aber wir wussten, dass hier viel harte Arbeit auf uns zukommt. Am meisten ärgert mich, dass wir die Gegentore nach 2 Standards kassieren." Genau die lässt Verls Coach Alex Ende "kreativ trainieren". Bielefeld hat mit 43 Punkten 5 Zähler Abstand auf den Dritten Cottbus und seit dem starken 2:0 von Rostock gegen Ingolstadt nun auch Hansa als Verfolger.

Bei MagentaSport hatte Sandhausens mächtiger Präsident Machmeier seinem Coach Kenan Kocak in dieser Woche eine Jobgarantie gegeben. Aber statt eines befreiten Auftritts, gelingt Sandhausen nur ein 2:2 gegen Letzten Haching. "Das hat ja nix mit verteidigen zu tun. Nie im Leben dürfen wir diese Tore bekommen. Das ist einfach viel zu einfach." Nach 8 Spielen lautet die Kocak-Bilanz übrigens: 5 Niederlagen, 2 Remis, 1 Sieg - akute Abstiegsgefahr mit nur einem Punkt Abstand auf einen Abstiegsplatz.

SC Verl - Arminia Bielefeld 2:1

Mitch Kniat verliert das Ostwestfalen-Derby bei seinem Ex-Verein SC Verl mit 1:2. Arminia Bielefeld startet besser in die Partie, doch Verl übernimmt nach dem 1:0 durch Berkan Taz die Kontrolle. Kurz vor der Pause erhöht Timur Gayret auf 2:0. Erst in der Nachspielzeit trifft Maximilian Großer zum Anschluss, doch Arminia kann den Rückstand nicht mehr aufholen. Bielefelds Höhenflug nach 3 Siegen ist damit gestoppt, der Abstand auf die Top 3 wächst auf 5 Punkte. Verl bleibt zuhause seit 10 Spielen ungeschlagen und klettert auf Platz 8.

Alexander Ende, Trainer Verl, ist stolz auf seine Mannschaft nach dem Derbysieg: "Wir haben vorher gesagt, dass das ein besonderes Spiel ist und wir den Menschen hier einen fantastischen Nachmittag bereiten wollen. Ich glaube, alle Verler können stolz auf diese Truppe sein, die von der ersten Minute an gefightet hat. Schon im letzten Heimspiel haben wir über Standards gewonnen - das ist eine unserer Stärken. Im Trainerteam lassen wir uns immer kreative Lösungen einfallen, wir stecken viel Arbeit in die Standards. Wenn es dann so funktioniert, ist das eines der schönsten Dinge, weil man es gezielt planen kann. Wir genießen den Moment und freuen uns brutal."

Mitch Kniat, Trainer Bielefeld: "Ich glaube, wenn man die Partie sieht, kommen wir ziemlich gut rein - damit war ich zufrieden. Doch dann kippt das Spiel durch die Standard-Gegentore in Richtung Verl, und es wird extrem schwer, zurückzukommen. Meiner Mannschaft kann ich aber nicht vorwerfen, dass sie nicht alles gegeben hat. Die 2. Halbzeit war ein komplett wildes Spiel. Am Ende war es kein gutes Spiel, aber wir wussten, dass hier viel harte Arbeit auf uns zukommt. Am meisten ärgert mich, dass wir die Gegentore nach 2 Standards kassieren."

Alemannia Aachen - Dynamo Dresden 0:1

Dresdner Arbeitssieg am Tivoli, der 1. Auswärtserfolg in 2025! Dynamo sichert sich mit einem knappen 1:0-Erfolg in Aachen 3 wichtige Punkte und bleibt mit 51 Zählern an der Tabellenspitze. Aachen zeigt zwar Einsatz, bleibt aber erneut glücklos und rutscht mit 31 Punkten weiter in Richtung Abstiegszone auf Platz 16. Trotz einer starken Phase im ersten Durchgang fehlt den Alemannen die Durchschlagskraft, während Dynamo von einem Abwehrfehler profitiert und durch Kapitän Niklas Hauptmann das entscheidende Tor erzielt. Aachen ärgert sich über einen nicht gegebenen Elfmeter in der 85. Minute.

Heiner Backhaus, Trainer Aachen: "Wir haben alles gegeben, ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir waren im Rahmen unserer Möglichkeiten da. Wir haben nicht gut angefangen, danach aber das Spiel im Griff gehabt - und dann macht Dresden aus dem Nichts ein Tor. Ich denke, wir hätten dieses Spiel niemals verlieren dürfen. Zudem sah es von außen nach einem klaren Elfmeter aus. Klarer Elfmeter. Punkt."

Niklas Hauptmann, Sieg-Torschütze Dresden: "Wir hatten vor 2 Wochen in Rostock ein ähnliches Spiel, aber ich finde, heute haben wir es besser gemacht. Es war kein schönes Spiel, aber die 1. Halbzeit war ordentlich, und mit dem 1:0 waren wir effektiv. In der 2. Halbzeit müssen wir den Sack zumachen, weil immer mal einer durchrutschen kann. Beim möglichen Elfmeter hatten wir auch ein bisschen Glück. Ich freue mich, dass das eine Tor gereicht hat und dass wir wieder zu null gespielt haben."

Thomas Stamm, Trainer Dresden: "Ich finde, die Anfangsphase gehört komplett uns. Betrachtet man die Schlussphase, ist der Sieg vielleicht schmeichelhaft. Schaut man jedoch auf den Beginn der 2. Halbzeit, ist er mehr als verdient. Dass wir Woche für Woche ohne VAR über Elfmeter diskutieren, ist nichts Neues. Wir wussten, was auf uns zukommt, und über 90 Minuten gesehen ist der Sieg nicht gestohlen. Wenn man nur die Schlussphase betrachtet, kann ich verstehen, dass es sich schmeichelhaft anfühlt. Aber man muss das gesamte Spiel bewerten - und das ist für mich völlig in Ordnung."

1. FC Saarbrücken - Energie Cottbus 2:1

Der 1. FC Saarbrücken besiegt den Aufstiegskonkurrenten Energie Cottbus mit 2:1 und springt auf Platz 2 der Tabelle. Die Saarländer nutzen eine starke 1. Halbzeit und gehen mit 2:0 in Führung. Cottbus kommt nach der Pause durch Thiele zum Anschluss, kann aber keine weiteren Chancen kreieren. Saarbrücken verteidigt den Vorsprung, Cottbus kassiert die 3. Niederlage am Stück - Dritter, 2 Punkte hinter Saarbrücken, 3 Zählen hinter Dresden.

Rüdiger Ziehl, Trainer Saarbrücken: "Ich glaube, die Fans spüren, dass die Mannschaft will, Gas gibt und alles in die Waagschale wirft. Wir haben viele Möglichkeiten des Gegners gut verteidigt. Ob es ein verdienter Sieg war, weiß ich nicht - beide Mannschaften wollten den Sieg unbedingt, am Ende waren wir vielleicht ein bisschen glücklicher. Unser Tor war überragend, wir waren voll im Spiel. Für jeden, der gerne Fußball schaut und die 3. Liga verfolgt, war das heute Werbung für die Liga, weil beide Teams bis zum Ende gefightet und gut gespielt haben. Letztendlich haben wir es geschafft und sind sehr, sehr happy."

Claus-Dieter Wollitz, Trainer Cottbus: "Bis zum 0:1 waren wir die bestimmende Mannschaft und haben vieles richtig gemacht. Aber so, wie wir das 0:1 und 0:2 verteidigen, haben wir keine Berechtigung, Spiele zu gewinnen - das ist einfach so. Dann können wir sogar noch das 0:3 bekommen, und dann wäre das Buch ganz zu. Wir schaffen zwar den Anschlusstreffer, aber die Wechsel haben nicht das gebracht, was wir uns erhofft haben. Wir hatten keine echte Torchance mehr, deshalb haben wir hier verdient 1:2 verloren."

Timmy Thiele, Torschütze Cottbus: "Wir wollten unbedingt 3 Punkte holen. Wir sind gut in die Partie gekommen, doch dann kassieren wir ein billiges 0:1 und wenig später das zweite Tor. Zur Halbzeit haben wir uns fest vorgenommen, schnell den Anschlusstreffer zu erzielen - das ist uns auch gelungen. In der 2. Halbzeit haben eigentlich nur wir gespielt. Es ist sehr ärgerlich, muss ich sagen, denn das war keine Mannschaft, gegen die wir verlieren müssen."

SV Sandhausen - SpVgg Unterhaching 2:2

Kenan Kocak hat in dieser Woche den Freifahrtschein vom Präsidenten Machmeier erhalten: er bleibe auf jeden Fall Trainer. Nach 8 Spielen lautet die Kocak-Bilanz: 5 Niederlagen, 2 Remis, 1 Sieg - akute Abstiegsgefahr mit nur einem Punkt Abstand auf einen Abstiegsplatz. Eine gute Viertelstunde verbuchte Sandhausen, als der langjährige Zweitligist wie die Feuerwehr aus der Pause kam und mit 2:1 in Führung ging. Haching machte dann nicht nur das 2:2, blieb hintenraus auch gefährlicher.

Kenan Kocak, Trainer Sandhausen, war weder mit dem Ergebnis noch mit der Leistung zufrieden; "Es bringt beiden Mannschaften relativ wenig. Wir dominieren das Spiel über weite Strecken, haben gute Chancen, kriegen dann so 2 Duddel-Dinger rein.Am Ende müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. "

Kocak über eigenen Schwächen des Teams: "Wenn man sieht, wie wir die Tore reinkriegen - wie wir verteidigen. Das hat ja nix mit verteidigen zu tun. Nie im Leben dürfen wir diese Tore bekommen. Das ist einfach viel zu einfach."

Heiko Herrlich, Trainer Unterhaching: "Die 1. Halbzeit waren wir besser, haben deshalb auch geführt. Wir sind dann aus der Halbzeit gekommen - ich weiß nicht, was da los war. Das muss ich mir nochmals angucken. Aber in den 5 Minuten geben wir das Spiel her. Aufgrund der letzt 10 Minuten hätten wir´s schon verdient, das Spiel zu gewinnen. Das fühlt sich jetzt nicht an wie ein Punktgewinn."

Herrlich über die schwierige Lage als Letzter, mit einem Spiel weniger allerdings: "Als ich angefangen habe im Januar war klar, dass es eine ganz schwierige Situation ist. Die Spiele waren immer knapp. Für mich ist es immer wichtig, nicht wie einer zu spielen, der am letzten Tabellenplatz steht. Das haben wir auch wieder gezeigt. Trotzdem fehlt uns in der einen oder anderen Situation die Reife und das Spielglück, um so ein Spiel wie hier auch für uns entscheiden."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WTF2a0p0dG5xaXJPNmE4aG1SQkg2R0J2ckFFUWV4VFI5OUNFbzhwQ0Yrbz0=

VfB Stuttgart II - Hannover 96 II 2:1

Der VfB II holt 3 wichtige Punkte im Abstiegskampf, ist mit 31 Punkten nur noch Viertletzter. Das 2:1 erzielt Sankoh sogar in Unterzahl nach einem Foulelfmeter in der 86. Minute. Die U23 Hannovers bleibt somit Vorletzter.

Markus Fiedler, Trainer Stuttgart II: "Wir sind erleichtert. Das war sicher kein gutes Spiel unsererseits. Das hat sich teilweise chaotisch gestaltet. Viele Fehler, viele Ballverluste. Umso glücklicher sind wir - egal wie - auf unsere Seite gezogen haben. Es ging nicht nur um 3 Punkte, sondern um den Klassenerhalt."

Daniel Stendel, Trainer Hannover II: "Sehr, sehr bitter für uns. Wir hatten deutlich mehr verdient als der VfB. Aber im Moment will´s nicht auf unsere Seite kippen. Wir haben so eindeutig nicht verdient, mit 0 Punkten nach Hause zu fahren. Man kann eine Menge investieren, man kann sich eine Menge verdienen. Das heißt aber nicht, dass man immer das bekommt, was man verdient."

Stendel sieht die Leistung von Schiedsrichter Martin Wilke sehr kritisch - in der 50. Minute ahnet er eine Notbremse nicht: "Der Schiedsrichter hat das Spiel nicht, obwohl es ein U23-Spiel war, so unter Kontrolle wie man es hätte haben können." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TmRsZEJscFI0c2RoME5HdVYzdkNhYm5CdVdwUWpjYlcweWJ1UUVDODlwWT0=

