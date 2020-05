Athletensprecher Hartung springt Fußballprofi Subotic bei Forderung nach mehr Mitsprache bei

Athletensprecher Max Hartung unterstützt Union Berlins Abwehrspieler Neven Subotic bei dessen Forderung nach mehr Mitsprache für Fußballprofis. "Ich finde es wichtig, dass so sichtbar wird, dass auch Fußballprofis darüber diskutieren und Einfluss nehmen wollen, was über sie entschieden wird", sagte Hartung der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Subotic hatte in einem Interview mit dem "Deutschlandfunk" den aus seiner Sicht geringen Einfluss der Fußballprofis insbesondere während der aktuellen Corona-Krise bemängelt. Hartung sieht in solchen öffentlichen Äußerungen von Bundesligaspielern aber noch einen zweiten wichtigen Effekt: "Ich finde es gut, dass über Beiträge wie die von Birger Verstraete oder Neven Subotic deutlich wird, dass da am Ende eben Menschen auf dem Fußballplatz stehen", sagte der Dormagener Säbelfechter. FC-Profi Verstraete hatte vor einer Woche gesagt, er mache sich Sorgen um die Gesundheit seiner vorerkrankten Freundin, wenn nun der Ligabetrieb wieder losgehe.

Quelle: Rheinische Post (ots)