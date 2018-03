Richard Freitag hat Platz zwei im Gesamtweltcup sicher

Auch der Sieger beim ersten Skifliegen in Planica heißt wieder Kamil Stoch. Mit 245 und 234 m und 455,9 Punkten verwies der bereits als Weltcup-Gesamtsieger feststehende Pole den Norweger Johann Andre Forfang (242+234,5/452,2) und den sich langsam wieder herantastenden Österreicher Stefan Kraft (238+234,5/443,0) auf die Podestplätze.

Hinter Geburtstagskind Richard Johansson (438,8) und Anders Fannemel (433,1), den beiden Norwegern, war Richard Freitag (431,2) auf Platz sechs mit 234,5+232 m bester DSV-Adler, nachdem sich Andreas Wellinger und Karl Geiger, aber auch Skiflug-Weltmeister Daniel Andre Tande erst gar nicht erst für den Wettkampf qualifizieren konnten und einen freien Tag hatten. Domen Prevc dagegen versuchte sich als Vorspringer, um sich doch noch für das slowenische Team am Samstag zu empfehlen.

Freitag sicherte sich damit endgültig Platz zwei im Gesamtweltcup und rangiert als Vierter in der neuen Wertung Planica 7, die analog zu Willingen/5 eingeführt wurde. Hier ist Forfang noch vor Stoch der Spitzenreiter. Gewertet werden alle sieben Wertungssprünge in Slowenien. Am Sonntag gibt es keine Qualifikation mehr, da die Top 30 im Gesamtweltcup startberechtigt sind.

Hinter dem deutschen Rekordhalter Markus Eisennbichler (15./218,5+224) empfahl sich der Willinger Stephan Leyhe auf Platz 21 mit Weiten von 215,5 und 211 m für den Teamwettbewerb. Wie der DSV am Ende mitteilte, waren Freitag, Eisenbichler und Leyhe schon vor dem Wettkampf gesetzt, Schuster entschied sich am Ende auch für Wellinger als vierten Mann auf Position drei. Der Olympiaseiger war erst gar nicht mehr mit an die Schanze gekommen und hatte den freien Tag ganz ohne Skispringen genossen.

Der 26-Jährige Leyhe ist mit jetzt 326 Weltcup-Punkten und Platz 18, mit 38 Skiflug-Punkten und Platz 17 sowie 617,4 Punkten auf Platz 13 der Planica 7-Wertung zum Saisonende wieder ins Fliegen gekommen und blieb im Tal der Schanzen bisher in allen seinen Versuchen über der 200-Meter-Marke. Leyhe wie immer selbstkritisch: „Die Flüge waren heute soweit okay, aber das war es auch schon. Ich schaffe es einfach nicht ganz, den Schwerpunkt beim Absprung vorne zu lassen.“ Doch dafür gibt es ja jetzt noch mehrere Versuche. „Er muss sich einfach noch etwas mehr trauen“, sagte Sven Hannawald bei Eurosport. 200-Meter-Marke übertrafen auch Andreas Wank (210+213,5) auf Platz 24 und Pius Paschke (210,5+218,5) auf Rang 28 in beiden Durchgängen sehr sicher.

Gregor Schlierenzauer, der am Donnerstag in der Qualifikation mit 253,5 m Krafts Weltrekordweite egalisiert, dabei aber in den Schnee gegriffen hatte, kam diesmal nicht über 210,5 und 194,0 m sowie Platz 19 hinaus. Japans Altmeister Noriaki Kasai (232+214 m) kam auf Rang elf und denkt auch nach seiner 30. Weltcup-Saison noch nicht ans Aufhören.

Quelle: SC Willingen - Dieter Schütz